Дожди и жара уйдут: синоптик обнадежила прогнозом погоды
Жара наконец отстанет от украинцев и погода подарит свежесть и комфортную температуру воздуха. В четверг, 22 июля, в Украине столбики термометров не поднимутся выше + 28 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозам свежести воздуху придаст сильный ветер северных направлений.
22 июля в части страны ожидаются осадки. Так, на востоке Украины, юго-востоке и в западных областях пройдут дожди.
"Ближайшей ночью атмосферный фронт еще окутает дождями и грозами южную часть Украины и будет закидывать неустойчивую погоду в центр", – сообщила Диденко.
В то же время днем Одесская, Николаевская и большинство центральных областей освободятся от дождевых облаков.
А на севере Украины дождей в четверг не ожидается.
"И наконец жара отстанет даже от востока и юга", – порадовала прогнозом Диденко.
Температура воздуха 22 июля будет колебаться в комфортных пределах от +23 до +28 градусов.
В Киеве 22 июля будет стоять сухая солнечная ветреная погода. Температура воздуха не будет подниматься выше +22 ... + 24 градуса.
"С ближайшей перспективы – в Украине дождей будет мало, разве вокруг Карпат, сильная жара маловероятна, + 23 + 28 градусов, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30 градусов", – рассказала синоптик о погоде на ближайшие дни.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.