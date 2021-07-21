Дожди и жара уйдут: синоптик обнадежила прогнозом погоды

Жара наконец отстанет от украинцев и погода подарит свежесть и комфортную температуру воздуха. В четверг, 22 июля, в Украине столбики термометров не поднимутся выше + 28 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозам свежести воздуху придаст сильный ветер северных направлений.

22 июля в части страны ожидаются осадки. Так, на востоке Украины, юго-востоке и в западных областях пройдут дожди.

"Ближайшей ночью атмосферный фронт еще окутает дождями и грозами южную часть Украины и будет закидывать неустойчивую погоду в центр", – сообщила Диденко.

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В то же время днем Одесская, Николаевская и большинство центральных областей освободятся от дождевых облаков.

А на севере Украины дождей в четверг не ожидается.

"И наконец жара отстанет даже от востока и юга", – порадовала прогнозом Диденко.

Температура воздуха 22 июля будет колебаться в комфортных пределах от +23 до +28 градусов.

В Киеве 22 июля будет стоять сухая солнечная ветреная погода. Температура воздуха не будет подниматься выше +22 ... + 24 градуса.

"С ближайшей перспективы – в Украине дождей будет мало, разве вокруг Карпат, сильная жара маловероятна, + 23 + 28 градусов, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30 градусов", – рассказала синоптик о погоде на ближайшие дни.

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