Дожди и заморозки на почве: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 1 мая

С понедельника, 1 мая, на территории Украины прогнозируется ощутимое похолодание. Кроме того, в части Ивано-Франковской и Закарпатской области сообщается о снеголавинной опасности.

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Об этом стало известно из Украинского гидрометеорологического центра. Что касается осадков, то небольшой дождь и переменная облачность ожидается в в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях .

"В юго-восточной и восточных областях ночью небольшой дождь; на остальной территории без осадков", – сообщают синоптики.

Также в прогнозе заявили, что завтра ожидается преимущественно северный ветер, в западных областях днем – юго-восточный скоростью 5-10 м/с.

В западных регионах ожидается +1...+6° ночью, в восточных – +4...+9 ° ночью. Днем температура поднимется до 17 градусов, а в Одесской области – до 20.

На высокогорье Карпат без осадков, температура ночью -5...0° мороза, днем – +5...+10°.

Важно отметить, что 30 апреля – 1 мая на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей возможно схождение лавин. В данных регионах сообщается о большой вероятности опасности.

Что касается температуры в столице, температура ночью составит +4...+6°, днем +15...+17°. На поверхности грунта возможны заморозки.

Следует отметить, что в Карпаты в конце второго месяца весны вернулась настоящая зима. В частности, на горе Поп Иван Черногорский нынче бушует метель.

На этой неделе река Десна на Черниговщине выходит на свой пик весеннего половодья. Поэтому Чернигов уже начал постепенно идти под воду по мере повышения ее уровня в реке.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

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