Ударил мороз, бушует метель: в украинских Карпатах в апреле настоящая зима. Фото и видео

В Карпаты в конце второго месяца весны вернулась настоящая зима. В частности, на горе Поп Иван Черногорский нынче бушует метель.

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Об этом сообщают в официальном Telegram-канале ГСЧС Украины. Спасатели просят местных жителей и туристов считаться с неблагоприятной погодой и не отправляться в горы (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так в конце апреля температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -5 градусов. Видимость на горе ограничена, падает снег и дует сильный западный ветер со скоростью 15-17 м/с.

Также 26 апреля снежно на горах Драгобрат, Тростян и Захар Беркут.

Ранее синоптики предупредили, что в Украине ударят заморозки. Рассказали, в каких регионах будет холоднее и когда ожидать возвращения тепла.

Напомним, что на этой неделе река Десна на Черниговщине выходит на свой пик весеннего половодья. Поэтому Чернигов уже начал постепенно идти под воду по мере повышения ее уровня в реке.

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