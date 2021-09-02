Дожди и похолодание до +4: синоптики дали прогноз до конца недели. Карты

В пятницу, 3 сентября, погода в Украине будет солнечной, осадков не ожидается. Однако уже в субботу придут дожди, а в воскресенье местами похолодает до +4 градусов.

Новый прогноз озвучила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха уже явно не летняя (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

"Ближайшей ночью предполагается +5...+10 градусов, в течение дня завтра +14...+19 градусов, на юге до +20...+22 градусов", – написала она.

Ветер будет дуть с северо-запада, на Севере, Востоке, в Центре и на Юге Украины будет порывистым, до сильного.

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В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью +5...+8 градусов, днем +15...+18 градусов.

Информация на сайте Укргидрометцентра подтверждает, что осадков в пятницу не будет. А вот 4 сентября пройдут дожди в Житомире, Киеве, Чернигове, Сумах, Черкассах, Полтаве, Харькове, Кропивницком, Днепре, Запорожье, Донецке и Луганске.

На Западе ожидается +8...+10 градусов ночью, +16...+21 градус днем, в Центре и на Севере +7...+11 градусов ночью, +14...+20 градусов днем, на Востоке и Юге +7...+13 градусов ночью, +18...+23 градуса днем.

5 сентября днем будет снова солнечно. Температура воздуха от 14 до 22 градусов тепла, ночью – от 4 до 15 градусов выше нуля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине 2 сентября будет холодной в большинстве областей. В течение дня ожидается максимум +13...+18 градусов.

В Киевской области пронесся ураган, который повалил множество деревьев и електроопор.