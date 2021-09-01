В Украину идет холодный атмосферный фронт, часть страны накроют ливни: прогноз на четверг

Погода в Украине в четверг, 2 августа, будет холодной в большинстве областей. В течение дня ожидается максимум +13 +18 градусов.

Немного теплее погода будет на юге, в Днепре с районами, в Донецкой и Луганской областях – до +20 +24 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, дожди периодически будут идти по всей территории страны. Более интенсивные осадки прогнозируют на Левобережье. Диденко отметила, что в четверг также ожидается сильный северо-западный штормовой ветер.

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В Киеве 2 сентября также ожидается сильный ветер,

возможен дождь и похолодание. Температура воздуха в столице не превысит +14 +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, каждый год теплый летний период увеличивается в среднем на 10-15 дней, соответственно зимний сокращается. Таким образом нельзя исключать того, чтозимы в Украине скоро совсем не будет.