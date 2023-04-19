'Доярка о НАТО рассказала': пленный оккупант рассказал, почему пошел убивать украинцев. Видео

Российский военный, который оказался в плену в Украине, признался, что пришел защищать "братский народ" от войск НАТО. О том, что военный контингент Североатлантического блока "угнетает граждан" на территории нашей страны оккупант узнал... от доярки.

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"Феерический" диалог опубликован на YouTube-канале Патреона после допроса военнопленного. Мобилизованный на полном серьезе утверждает, что у него не было повода сомневаться в словах работницы физического труда, поскольку она "взрослый человек" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как заметил оккупант, 30-летняя доярка сама узнала о присутствии НАТО в Украине из газет. Она немедленно передала эту информацию сотруднику, после чего тот решительно настроился идти на войну.

"А для тебя доярка авторитет что-ли?" – спрашивает у захватчика автор допроса.

"Ну мы же вместе работаем", – заметил мобилизованный, "блеснув" потрясающей эрудицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные западные фотографы показали, в каких условиях живут оккупанты, попавшие в плен к Силам обороны. Они получают трехразовое питание с соблюдением калорий, госпиталь с рентгеном и стоматкабинетом и постоянное наблюдение психолога.

А вот в российской армии господствуют унижение и оскорбления, особенно по отношению к представителям национальных республик. По словам одного из захватчиков, который сдался в плен ВСУ, оккупанты внушают "нерусским", что они – второй сорт, и всячески унижают их.

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