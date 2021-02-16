А что нового в жизни крымчан и приезжих? Вода продолжает идти мутная. Всё так же временной график. Горячей воды и не ждите - говорит сотрудница бойлерной.

А недавно на дверях подъездов появилось объявление - такого-то числа всем быть дома. Придут представители газовой службы и за такую-то проверку вы заплатите 500 рублей, за такую-то - 300, за такую - 400. Даже не знаю, кто двери открывал, что бы расстаться с деньжатами. В общем, ничего нового. Цены растут, налоги давят, поборы нарастают. Мост таки построили, хотя ледоход на прочность его еще не проверил. Аэропортом похвастались. Правда, он пустует, как и железная дорога. Трасса "Таврида" разрушила все посадки около полей, сдерживающих воду и ветра. Предгорья разбомбили на стройматериал. С водой ситуация не улучшится, а будет только хуже. Ну, и отравленный Армянск, как "вишенка на тортик".

Про разворованные предприятия со времен Украины я промолчу. Все об этом читали.

На днях знакомые ребята попросили у меня аккаунт в Гугле для предприятия, в котором и я принимаю участие. Они не знали, что я из Крыма. Пришлось признаться. Ибо санкции. А я не хочу попасть в черный список.

Всё. Достижения кончились. Крыть нечем.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.