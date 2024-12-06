Доставляли гостинцы детям даже под обстрелами: как прошел день Николая на прифронтовом Донбассе

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" десять лет подряд поздравляют детей Донбасса с Днем Николая. В этом году они передали школьникам, детдомовцам, интернатам Донетчины и маленьким вынужденным переселенцам 20 000 подарков.

Видео дня

"Вопреки войне мы поздравили наших юных друзей с праздником Николая. Наши волонтеры побывали в самых отдаленных населенных пунктах региона, иногда доставляли сладости даже под обстрелами. Для нас это не только новогодняя традиция, но и символ веры, исполнение желаний и возможность мысленно обнять каждого ребенка. Желаем счастья малым украинцам – тем, кто в трудных условиях остается на Донетчине, и тем, кто нашел убежище в другом городе или селе.

В День Николая благотворители и спортсмены посетили Днепр: на праздник, который отдел образования Покровского городского совета устроил для детей-ВПЛ.

"Все наши мечты и молитвы – об Украине, ее будущем и детях. Мы, взрослые, всячески стараемся защитить их от тяжелых последствий войны. И праздники – это повод подарить ребятам немного веселья и хорошего настроения. Каждый год школьники Покровской общины ждали и радостно встречали представителей". фонда и хоккейного клуба. традицию и нашли возможность посетить нас и в этот раз.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" поздравляют украинцев с Днем Николая и желают мира, веры и мечтаний.