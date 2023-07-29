'Достаем попкорн': россияне в соцсетях обрадовались обстрелу многоэтажки в Днепре. Фото

Жители страны-агрессора обрадовались очередному террористическому удару оккупантов по Украине. В этот раз экстаз у россиян вызвал обстрел войск РФ многоэтажке в Днепре в пятницу, 28 июля.

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В социальных сетях граждане России оставляли радостные комментарии об атаке оккупантов на Днепр, в результате чего пострадали мирные люди. В том числе ранения получили дети.

Поклонники захватчиков, которые убивают украинский народ писали, что атака на Днепр – это якобы "месть" за Таганрог. Там днем 28 июля прогремел мощный взрыв, а россияне пожаловались на ркетную атаку

"Мало им будет, побольше!", "Побольше бы прилетов! А так - молодцы!", " и все??", "Сейчас начнется визг! Это вам за Таганрог!", "Судя по скорым, хорошо прилетело", "А чего не днем, когда они на работе?", "Земля бетоном", "Удачно, похоже. Молодцы", "Бумеранг. Нечего было Таганрог трогать", "Опять сами себя обстреляли", "За Тагантор!", "Достаем попкорн. Сегодня наши уважаемые ракетчики будут ровнять Украину с землей", – писали россияне.

Напомним, что 28 июля в Днепре прогремело несколько громких взрывов – российские ракеты попали в многоэтажку и административное здание, есть девять пострадавших. Также взрывы были слышны в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 28 июля снова пожаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях россияне изрядно возмущены тем, что на второй год так называемой спецоперации дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.