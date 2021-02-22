Погибший на Донбассе "Ящур" воевал вместе с братом и защищал Луганский аэропорт: что рассказывал Герой о службе

Убитый в результате вражеского обстрела 22 февраля воин ВСУ Сергей Петраускас (позывной "Ящур") был участником обороны Луганского аэропорта, а на Донбассе воевал вместе с братом – поочередно.

Об этом украинец рассказывал ранее в интервью порталу ukrainka.org.ua. Отметим, уроженец Черниговщины был председателем Союза участников боевых действий АТО Ичнянского района.

"А как иначе, когда Отчизне грозит опасность?! Это – моя земля, я здесь родился, всем сердцем люблю родную Украину!" – говорил мужчина на слова о том, что он поступил как настоящий патриот, когда отправился на Донбасс.

"Поэтому мы с младшим братом Александром добровольно вызвались защищать Родину. Сначала год я воевал, потом мирное небо защищал Саша – был сапером, позже разведчиком", – рассказывал Герой.

После окончания школы он полтора года служил в Национальной гвардии Украины. После демобилизации работал автоэлектриком, пожарным-дымозащитником, столяром на строительстве.

Петраускас был активным участником Майдана в 2004 году, а также Революции Достоинства в 2014-м.

"2 марта [2014 года] я одним из первых записался добровольцем для защиты Украины. И 19 марта в телефонном режиме был мобилизован", – рассказывал мужчина.

Оборону Луганского аэропорта, куда он прибыл 1 августа 2014-го, воин назвал котлом, похожим на Иловайский и Дебальцевский.

"Командование предпочитает не вспоминать тех боев, ведь солдаты были оставлены на произвол судьбы, в хаосе войны, и действовали буквально по своему усмотрению. Выжили сильнейшие и те, кому повезло", – вспоминал Герой.

"В то время, как наше командование отдало приказ "кольцевать" Луганск, оказалось, что на самом деле в окружение украинских бойцов принимали российские войска... И долгое время мы даже не могли подойти к остаткам подбитого террористами украинского самолета – из-за постоянных враждебных обстрелы. Тела погибших украинских десантников забирали постепенно, отправляясь в рейды, потому что расстояние от аэропорта до места трагедии – 15 километров", – вспоминал военнослужащий.

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