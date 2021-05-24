Донбасс оказался на грани экологической катастрофы, питьевая вода становится опасной: подробности

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Жизнь
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На Донбассе затоплены как минимум 39 шахт

Не Крымом единым. Теперь экологическая катастрофа грозит уже всей территории Донбасса, под угрозой в будущем может оказаться и территория центрально-восточной Украины. Но если в случае с оккупированным полуостровом проблемы связаны с нехваткой питьевой воды, то на Донбассе вода есть. Только употреблять ее скоро станет опасно для здоровья.

В чем угроза и кто в зоне серьезного риска – читайте в материале OBOZREVATEL.

Донбасс накрывает экологическая катастрофа

Дело в том, что заброшенные и не законсервированные шахты разрушенного войной Донбасса заполняются токсичными подземными водами. Еще в феврале в ОБСЕ отметили, что особую опасность для окружающей среды представляют шахты, которые использовались для хранения опасных отходов. Это "Александр-Запад" в Горловке, "Юный коммунар" в Бунге, затопленные более чем на 60%. В целом затоплены 39 шахт. Большинство из них террористы не законсервировали.

Об проблеме токсичности подземных вод на днях сообщил даже американский телеканал NBC News. Жидкость, наполненная тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, грозит загрязнением не только питьевой воде из рек и колодцев, но и грунтовой почве, делая ее непригодной для сельского хозяйства. Кроме этого метан – опасный газ из шахт – выталкивается на поверхность, что чревато еще землетрясениями и взрывами.

Эксперты, которых опросил NBC News, заверили, что Донбасс оказался на грани экологической катастрофы.

На Донбассе затоплены как минимум 39 шахт
Не исключены даже землетрясения

И это абсолютная правда – согласились и украинские геологи, с которыми пообщался OBOZREVATEL. Загрязнение преимущественно идет со стороны Горловки, Горловского химического завода, уточнил главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, доктор технических наук Евгений Яковлев. По его словам, можно смело говорить о водно-экологическом кризисе. Ведь то, что подается из местных источников – это уровень жидкости. Ее качество как питьевой воды – очень сомнительное. Кроме этого, поднятие грунтовых вод может привести к возможным землетрясениям. А это уже риски для всей территории Донбасса. В качестве примера можно навести подземные толчки в Макеевке в 2019 году.

"То, что происходит с шахтами при неуправляемом затоплении… В целом регион в катастрофическом положении. Пока что речь о подземных водах из местных источников грунтового водоснабжения. Это колодцы, родники, глубокие скважины. Если не будут принимать никаких мер, эта территория станет нежизнеспособной, а вода – опасной для здоровья", – заверил эксперт.

"По оценкам ВОЗ, вода формирует до 80% заболеваемости. Исходя из опыта Чернобыльской катастрофы, такие болезни как диарея у детей до 4 лет встречались в 60 раз выше, чем в среднем по Украине. У подростков до 14 лет – у 15-20 раз", – уточнил эксперт.

Опасные шахты полностью бесконтрольны

Регион действительно на грани катастрофы, согласился также заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк. По его словам, все шахты должны быть в сухой консервации, а не в мокрой. Кроме этого, нужно постоянно откачивать воду, чего на оккупированном Донбассе сейчас никто не делает.

А тем временем вода начинает взаимодействовать с породами, особенно в глубоких шахтах, и формировать качество воды. Потом она, подымаясь на поверхность, начинает взаимодействовать с грунтовыми водами, которые являются водоносными горизонтами. И таким образом, загрязняются воды, которые есть питьевыми.

"Поскольку это неконтролируемое загрязнение, оно несет риски для здоровья населения. Эта проблема была и раньше, но тогда ее хоть как-то контролировали, удавалось минимизировать риски и предупреждать какое-то загрязнение. Сейчас из-за военных действий, многие шахты полностью бесконтрольны. Сложно даже оценить потенциальные риски", – отметил Яцюк.

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Есть ли риски для остальной территории Украины?

По мнению экспертов, есть, но не для всей территории. Пока что загрязненные подземные воды не должны выйти за пределы бассейна реки Северский Донец (седьмая по величине река Украины и важнейший источник пресной воды на востоке Украины. – ред). Дополнительная порция загрязнения добавится еще и Азовскому морю, куда идут воды и от действующих шахт.

"Донбасс – выше по местности, поэтому региональное направление потока, в том числе и загрязнений из затопленных шахт – идет в нашу сторону. Мы экологически слепые, у нас нет нормальной наблюдательной сети режимных скважин, и это тревожно. Кроме всего, российские войска целенаправленно уничтожают инженерную и водохозяйственную инфраструктуру, из-за чего опасная вода заполняет яры, балки, карьеры. Потенциально, это тоже угроза для экологии. Донбасс на грани экологической катастрофы и если эти процессы не будут контролироваться, то станут неуправляемыми", – заверил Евгений Яковлев.

А вот по мнению Михаила Яцюка, риски попадания загрязненной опасными металлами воды есть не только для Северского Донца, но и для бассейна главной реки Украины Днепра. Ведь часть притоков, которые формируют Самару (левый приток Днепра. – ред) впадают в Днепр, а их истоки находится на Донбассе.

"Качество воды этих рек формируется под влиянием грунтовых вод, которые, в том числе, выкачиваются из неработающих шахт. Отсюда потенциальная угроза для бассейнов Днепра и Сиверского Донца, рек Приазовья и водохранилищ, которые используются для питьевых потребностей", – резюмировал эксперт.

В целом, это далеко не новая проблема для региона и страны в целом. О ней уже больше года говорят на разных международных площадках в том числе и топовые украинские политики. Огромные риски техногенной катастрофы, связанные даже с радиационным загрязнением, увидели и в ОБСЕ. Но как видим, дальше заявлений очередная озабоченность международного сообщества не последовала. Даже если бы они и предприняли конкретные действия, повлиять на пророссийских террористов из европейских столиц невозможно. Ситуация с катастрофической нехваткой воды в Крыму – явный тому пример.

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