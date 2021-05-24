Донбасс оказался на грани экологической катастрофы, питьевая вода становится опасной: подробности

Не Крымом единым. Теперь экологическая катастрофа грозит уже всей территории Донбасса, под угрозой в будущем может оказаться и территория центрально-восточной Украины. Но если в случае с оккупированным полуостровом проблемы связаны с нехваткой питьевой воды, то на Донбассе вода есть. Только употреблять ее скоро станет опасно для здоровья.

В чем угроза и кто в зоне серьезного риска – читайте в материале OBOZREVATEL.

Дело в том, что заброшенные и не законсервированные шахты разрушенного войной Донбасса заполняются токсичными подземными водами. Еще в феврале в ОБСЕ отметили, что особую опасность для окружающей среды представляют шахты, которые использовались для хранения опасных отходов. Это "Александр-Запад" в Горловке, "Юный коммунар" в Бунге, затопленные более чем на 60%. В целом затоплены 39 шахт. Большинство из них террористы не законсервировали.

Об проблеме токсичности подземных вод на днях сообщил даже американский телеканал NBC News. Жидкость, наполненная тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, грозит загрязнением не только питьевой воде из рек и колодцев, но и грунтовой почве, делая ее непригодной для сельского хозяйства. Кроме этого метан – опасный газ из шахт – выталкивается на поверхность, что чревато еще землетрясениями и взрывами.

Эксперты, которых опросил NBC News, заверили, что Донбасс оказался на грани экологической катастрофы.

И это абсолютная правда – согласились и украинские геологи, с которыми пообщался OBOZREVATEL. Загрязнение преимущественно идет со стороны Горловки, Горловского химического завода, уточнил главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, доктор технических наук Евгений Яковлев. По его словам, можно смело говорить о водно-экологическом кризисе. Ведь то, что подается из местных источников – это уровень жидкости. Ее качество как питьевой воды – очень сомнительное. Кроме этого, поднятие грунтовых вод может привести к возможным землетрясениям. А это уже риски для всей территории Донбасса. В качестве примера можно навести подземные толчки в Макеевке в 2019 году.

"То, что происходит с шахтами при неуправляемом затоплении… В целом регион в катастрофическом положении. Пока что речь о подземных водах из местных источников грунтового водоснабжения. Это колодцы, родники, глубокие скважины. Если не будут принимать никаких мер, эта территория станет нежизнеспособной, а вода – опасной для здоровья", – заверил эксперт.

"По оценкам ВОЗ, вода формирует до 80% заболеваемости. Исходя из опыта Чернобыльской катастрофы, такие болезни как диарея у детей до 4 лет встречались в 60 раз выше, чем в среднем по Украине. У подростков до 14 лет – у 15-20 раз", – уточнил эксперт.

Регион действительно на грани катастрофы, согласился также заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк. По его словам, все шахты должны быть в сухой консервации, а не в мокрой. Кроме этого, нужно постоянно откачивать воду, чего на оккупированном Донбассе сейчас никто не делает.

А тем временем вода начинает взаимодействовать с породами, особенно в глубоких шахтах, и формировать качество воды. Потом она, подымаясь на поверхность, начинает взаимодействовать с грунтовыми водами, которые являются водоносными горизонтами. И таким образом, загрязняются воды, которые есть питьевыми.

"Поскольку это неконтролируемое загрязнение, оно несет риски для здоровья населения. Эта проблема была и раньше, но тогда ее хоть как-то контролировали, удавалось минимизировать риски и предупреждать какое-то загрязнение. Сейчас из-за военных действий, многие шахты полностью бесконтрольны. Сложно даже оценить потенциальные риски", – отметил Яцюк.

По мнению экспертов, есть, но не для всей территории. Пока что загрязненные подземные воды не должны выйти за пределы бассейна реки Северский Донец (седьмая по величине река Украины и важнейший источник пресной воды на востоке Украины. – ред). Дополнительная порция загрязнения добавится еще и Азовскому морю, куда идут воды и от действующих шахт.

"Донбасс – выше по местности, поэтому региональное направление потока, в том числе и загрязнений из затопленных шахт – идет в нашу сторону. Мы экологически слепые, у нас нет нормальной наблюдательной сети режимных скважин, и это тревожно. Кроме всего, российские войска целенаправленно уничтожают инженерную и водохозяйственную инфраструктуру, из-за чего опасная вода заполняет яры, балки, карьеры. Потенциально, это тоже угроза для экологии. Донбасс на грани экологической катастрофы и если эти процессы не будут контролироваться, то станут неуправляемыми", – заверил Евгений Яковлев.

А вот по мнению Михаила Яцюка, риски попадания загрязненной опасными металлами воды есть не только для Северского Донца, но и для бассейна главной реки Украины Днепра. Ведь часть притоков, которые формируют Самару (левый приток Днепра. – ред) впадают в Днепр, а их истоки находится на Донбассе.

"Качество воды этих рек формируется под влиянием грунтовых вод, которые, в том числе, выкачиваются из неработающих шахт. Отсюда потенциальная угроза для бассейнов Днепра и Сиверского Донца, рек Приазовья и водохранилищ, которые используются для питьевых потребностей", – резюмировал эксперт.

В целом, это далеко не новая проблема для региона и страны в целом. О ней уже больше года говорят на разных международных площадках в том числе и топовые украинские политики. Огромные риски техногенной катастрофы, связанные даже с радиационным загрязнением, увидели и в ОБСЕ. Но как видим, дальше заявлений очередная озабоченность международного сообщества не последовала. Даже если бы они и предприняли конкретные действия, повлиять на пророссийских террористов из европейских столиц невозможно. Ситуация с катастрофической нехваткой воды в Крыму – явный тому пример.