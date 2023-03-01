Дома дедушку ждал маленький внук: на Полтавщине попрощались с погибшим на фронте Владимиром Земляком. Фото

В Полтаве простились с павшим украинским защитником Владимиром Земляком. Герой погиб 22 февраля в бою возле Авдеевки Донецкой области.

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Об этом сообщили в Новоселовской общине Полтавского района. Панихида прошла 1 марта в Свято-Успенском кафедральном соборе, на нее собрались родные и знакомые павшего воина.

Герою навеки осталось 45 лет. Во время выполнения боевой задачи Владимир попал под российский артиллерийский обстрел и получил ранения, несовместимые с жизнью.

Похоронили Героя в его родном селе Черкасовка Полтавской области.

У погибшего остались мать, дочь и маленький внук.

"Владимир был отличным сыном, отцом для дочери и дедушкой для своего маленького внука. Искренняя благодарность матери за то, что воспитала Патриота и настоящего Защитника Отечества! Вечная слава и память Герою Украины!", – говорится в сообщении Новоселовской общины.

До полномасштабной войны Владимир Земляк был обычным человеком, работал телохранителем на предприятии, помогал матери, глядел внука. А после вторжения ушел на фронт защищать свою страну и своих родных.

Двоюродная сестра погибшего героя Елена Личманова вспоминает о Владимире, как о самом родном человеке, ведь он стал для нее вторым папой после смерти родного отца.

"Он мне после смерти папы был как отец. Он был настоящим братом, он был героем, он с самого начала ушел, когда началась война. Он сразу ушел. Он хотел быть нашим защитником и был защитником до конца. Он хотел пойти как герой. И у него все получилось. Он, действительно, герой! И он всегда будет в нашем сердце", – цитирует ее слова Общественное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день, 1 марта, в Тернополе простились с погибшим на фронте 34-летним Андреем Божко.

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