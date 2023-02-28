Во Львовской области простились с погибшим на войне Героем: Юрий Кузик был одним из лучших среди юниоров в Европе. Фото

В Дрогобыче Львовской области прошло траурное прощание с 37-летним Юрием Кузиком, который получил смертельное ранение от минометного обстрела россиян. Молодого защитника хорошо знали в городе как оптимистического и жизнерадостного человека - в старшей школе стал лучшим юниором в Европе по акробатике и мастером спорта.

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О панихиде в честь бойца сообщила Варта. Юрий в первые дни добровольно записался в ряды терробороны и с начала марта защищал Украину в составе 67-го отдельного батальона сил территориальной обороны.

"Почтить защитника Украины собрались жители города и территориальной общины, родные и близкие, собратья, друзья и коллеги, служащие и руководство города", – указано в сообщении.

Еще летом прошлого года Юрий оказался на волосок от смерти, когда рядом разорвалась граната, он получил контузию и был отправлен в военный госпиталь. Однако после восстановления сразу же вернулся на фронт, к своим побратимам.

В последнее время он был единственным, кто остался опорой и надеждой пожилой матери. Низкий ей поклон за воспитание такого сына!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях за Украину погиб обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. 25-летний спортсмен воевал с российскими оккупантами с первых дней полномасштабной войны и погиб на донецком направлении в день своего рождения 24 октября.

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