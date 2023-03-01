Обожал дочку, которая только пошла в школу: в Тернополе попрощались с погибшим на фронте Героем. Видео

Жители Тернопольщины провели в последний путь 34-летнего земляка из села Щерпаки Андрея Божка, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Молодого бойца вспоминают только теплыми словами, он был дружелюбный, отзывчивый человек, настоящий патриот, а еще души не чаял в своей маленькой доченьке.

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Сюжет с траурного прощания опубликовал местный портал За Збручем. В первый же день полномасштабного вторжения он отправился в центр комплектации, чтобы вместе с товарищами пойти на фронт, однако мобилизовали его не сразу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У него была сильно повреждена рука, мы еще над этим шутили. В последний раз мы видели его зимой, он вел дочку в школу, она у него первоклассница. Он ее просто обожал, папина дочка", – рассказывают знакомые Андрея.

Кроме дочки у героя осталась еще жена. Редакция приносит соболезнования семье об этой невосполнимой потере.

Вечная память и слава Герою!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дрогобыче Львовской области прошло траурное прощание с 37-летним Юрием Кузиком, который получил смертельное ранение от минометного обстрела россиян. Молодого защитника хорошо знали в городе как оптимистического и жизнерадостного человека - в старшей школе стал лучшим юниором в Европе по акробатике и мастером спорта.

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