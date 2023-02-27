Взорвали мост ценой собственной жизни: в сети рассказали о Героях, которые заблокировали проход колонны оккупантов в первые дни войны под Ирпенем. Фото

Младший сержант Вооруженных сил Украины Роман Шиманский вместе со своим собратам Захаром заблокировали проход колонны российских оккупантов в первые дни войны под Ирпенем. Сделали они это взорвав мост ценой своей жизни.

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Об этом сообщили в Барском городском совете. Роман Шиманский родился 12 июня 1984 в с. Кошланы Оратовской общины.

Его детство прошло в селе Межлесье. После окончания 9 класса Роман поступил в строительный лицей в городе Бар, который с отличием окончил в 2002 году. Затем он продолжил обучение в Харьковском техникуме, с первого курса которого пошел служить в армию.

В 2006 году женился. В этом году подписал контракт и пошел служить сапером. Со временем у супругов родилось два сына.

"Был очень хорошим мужем, сыном и отцом. Никогда не различал мужскую и женскую работу. Всегда и во всем мне помогал. Очень любил детей, делал все для нашей семьи. Присутствовал со мной на обоих родах. Необычайно поддерживал меня. Не было ни одного. праздники, чтобы он меня не поздравил", – рассказала жена Романа Алена.

Почти всю нашу общую семейную жизнь мы возводили свой собственный дом, мечтали жить в нем, вкладывали практически все заработанные совместно средства, отдыхать ездили только один раз. Но... А вообще все серьезные жизненные вопросы всегда решал самостоятельно. Таких мужчин больше нет. .." – добавила она.

С 2014 года Роман был участником АТО, постоянно ездил на разминирование. Все годы службы был наставником у младших собратьев, всегда сам выполнял самые сложные задачи, оберегая других.

В первый день широкомасштабного вторжения защитник Украины сказал родным, что уезжает на войну. И в этот же день он как военный специалист был на поле боя. А уже 25 февраля с ним была потеряна связь. Через два дня родные получили уведомление о его гибели.

Выяснилось, что Шиманский вместе со своим собратьем Захаром, предварительно отправив остальных собратьев подальше от опасного места, заминировали и взорвали мост в пригороде Киева, под Ирпенем, заблокировав проход колонны кафиров. Однако сделали они это ценой собственных жизней, потому что самим спастись при этом не удалось.

Герой получил много знаков отличия. В частности, за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, младшего сержанта, командира саперного отделения, Романа Шиманского, согласно Указу президента Украины №220/2022 от 07.04.2022 г. посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля в Киеве провели в последний путь майора Олега Мудрака – командира 1-го батальона полка "Азов". Он героически оборонял от оккупантов Мариуполь, пережил пытки в русском плену.

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