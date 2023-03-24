'Мотор Сич' при руководстве Богуслаева годами торговала с подсанкционными компаниями из Ирана, среди которых разработчик 'шахедов' – 'Схемы'

Среди компаний, попавших в подсанкционные списки СНБО, были обнаружены некоторые фирмы, которые сотрудничали с украинским предприятием "Мотор Сич". Руководитель корпорации Вячеслав Богуслаев в настоящее время находится под подозрением в сотрудничестве с РФ и коллаборационной деятельности.

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Об этом сообщают "Схемы". Среди партнеров "Мотор Сич" был найден и разработчик дронов Shahed-136.

В источнике говорится, что в ходе расследования были обнаружены документы, которые подтверждают факт продаж компанией "Мотор Сич" товаров двойного использования на подсанкционные предприятия Ирана. В частности это – авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117.

Также важно отметить, что была найдена еще одна иранская компания, с которой сотрудничало предприятие Богуслаева. Она не находилась под санкциями, однако в списке руководителей и владельцев были те же самые люди, что и в вышеуказанной.

Было выделено три иранские фирмы, с которыми сотрудничала украинская корпорация "Мотор Сич". Это:

Design and Manufacturing of Aeroengines (сокращенно: DAMA), другое, ее название – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

(сокращенно: DAMA), другое, ее название – (TEM); Iran Aircraft Industries (IACI);

(IACI); Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Согласно Управлению контроля за иностранными активами США, компания Design and Manufacturing of Aeroengines была связана с разработкой Shahed-136 – одного из беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, которые Россия активно использует в войне с Украиной. Согласно информации от командования Воздушных сил ВСУ, Shahed-136 был задействован в атаке на Киевскую область в ночь на 22 марта, где было убито 9 человек.

Напомним, бывший президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев сотрудничал с террористами "ДНР". Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он осуществлял финансирование террористической организации. СБУ обнаружила новые факты сотрудничества президента "Мотор Сичи" с террористами "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября СБУ задержала Вячеслава Богуслаева. Правоохранители провели у него дома обыски и изъяли раритетные автомобили, огнестрельное оружие, скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

Также выяснилось, что Вячеслав Богуслаев, который находится под стражей по подозрению в госизмене, скрыл недвижимость в Москве. Речь идет как минимум о двух объектах недвижимости.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что бывшего главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных. Но это станет возможным только после того, как подозреваемый в госизмене даст показания.