Петр Порошенко побывал на военных складах в Великобритании и нашел еще одну крупную партию грузовиков DAF, уже хорошо знающих в ВСУ. Чтобы закупить DAF для войска, приходится перехватывать их у других стран, которые очень хотят приобрести эти грузовики.

Видео дня

Об этом пятый президент рассказал в очередном видеоотчете о своей с волонтерами работе.

"Сегодня мы находимся в Великобритании и посещаем несколько локаций от Бирмингема до Манчестера для того, чтобы обеспечить новые закупки техники, комплектующих для Вооруженных Сил Украины. Вы знаете, что наша команда вместе с "Делом общин" уже обеспечила фронту более двухсот очень хорошо известных DAF Leyland, воюющих на фронтах Украины", – напомнил Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что Вооруженные Силы других стран тоже прекрасно понимают преимущества этих грузовиков.

"Сегодня я здесь для того, чтобы успеть перехватить – потому что партия в 50 DAFов должна была идти в Гайану, она уже получила предложение. Мы проводим переговоры, я думаю, что они будут успешными, чтобы в течение 24 часов законтрактовать всю партию. И продолжать снабжать этими надежными". , простыми, очень хорошими машинами Вооруженные Силы Украины", – объяснил Порошенко.

"Пожелайте нам удачи. Я думаю, все, что вы видите за моей спиной – здесь их сейчас 54 – нам удастся закупить, удастся оформить лицензии и быстро переправить в Украину. Мы здесь для того, что Вооруженные Силы были сильнее", – подчеркнул Порошенко. .

Leyland DAF 45.150 – это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Автомобили могут также оборудоваться кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Автомобилям перед отправкой в войска производят полное техобслуживание. На их базе также производятся передвижные авторемонтные мастерские, пункты управления БПЛА "Poseidon" и платформы для зенитных установок-антишахедов.

В целом, с начала вторжения Петр Порошенко потратил на помощь ВСУ 3 млрд 700 млн грн собственных средств. Вместе с волонтерами ОО "Дело Громад", аккумулирующими донаты неравнодушных украинцев, на технику и снаряжение для армии направили более 4 млрд 300 млн грн.