Должны посмотреть все: важнейшие фильмы о войне в Украине

Война в Украине стала темой не только новостей, но и кинематографических произведений, отражающих самые болезненные моменты этого конфликта. Оборона Донецкого аэропорта, трагедия с рейсом МН17 и ужасные события в оккупированной Буче – эти темы были исследованы в фильмах, нашедших отклик в сердцах зрителей по всему миру.

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Каждая из этих картин по-своему освещает боль, страдания и героизм людей, ставших свидетелями самых страшных страниц войны. Художественные фильмы не только информируют, но и помогают сохранить память об этих страшных событиях. В этих лентах каждый сможет найти важные уроки о человечности, стойкости и несокрушимости.

Иний (2017)

Литовско-французско-украинско-польская военная драма, снятая литовским режиссером Шарунасом Бартасом. Фильм рассказывает историю молодого литовца Рокаса, попав в Украину через гуманитарный конвой, становится свидетелем жестокой реальности войны на Донбассе. Вместе с военными журналистами он оказывается в эпицентре конфликта, который бросает его в водоворот испытаний. Трио персонажей вынуждено не только бороться за выживание, но и строить глубокие отношения в условиях войны.

Киборги. Герои не умирают (2017)

Украинский художественный фильм режиссера Ахтема Сеитабаева, изображающего оборону Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе. Сценарий к ленте написала Наталья Ворожбит.

Фильм рассказывает историю группы украинских военных, которые, несмотря на враждебные предпочтения, решают остаться и защищать стратегически важный объект.

Премьера состоялась 6 декабря 2017, в День Вооруженных сил Украины, и она получила место в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Атлантида (2019)

Фильм режиссера Валентина Васяновича о жизни на Востоке Украины год спустя после окончания активных боевых действий. В главных ролях снялись ветераны АТО, волонтеры и солдаты ВСУ, в том числе Андрей Рымарук, Людмила Билека и Василий Антоняк. Фильм освещает психологические последствия войны, в частности из-за образов главных героев, пытающихся адаптироваться к мирной жизни в условиях разрушенных территорий. Лента была отмечена на Венецианском кинофестивале в 2019 году, одержав победу в программе "Горизонты". Фильм также был выдвинут от Украины на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

Плохие дороги (2020)

Лента режиссера Наталии Ворожбит стала экранизацией ее пьесы в 2017 году. Это антология из пяти новелл, объединенных темой дорог и рассказывающих о жизни жителей Донбасса и украинских военных на фоне русско-украинской войны. Каждая история отражает сложные нравственные выборы, личные трагедии и конфликты на линии разграничения.

Международная премьера фильма состоялась 3 сентября 2020 на Венецианском кинофестивале, где лента получила поощрительную награду. Фильм вышел в ограниченный прокат украинский 20 мая 2021 года. В фильме поднимаются темы любви, измены, ненависти, а также последствий войны для гражданских лиц и военных.

Отблеск (2021)

Этот фильм снят режиссером Валентином Васяновичем. Он рассказывает историю украинского гражданского хирурга Сергея, который впоследствии становится военным хирургом и попадает в плен русской армии во время русско-украинской войны на востоке Украины. Находясь в плену, Сергей становится свидетелем ужасных сцен унижения, издевательства и пытки украинцев русскими оккупантами. После обмена пленными Сергей возвращается в гражданскую жизнь и пытается возобновить отношения с бывшей женой и их дочерью. Он учится заново быть человеком, отцом, умеющим любить и поддерживать своих близких.

Видение бабочки (Butterfly Vision, 2022)

Драмедия стала дебютом режиссера Максима Наконечного. Лента была впервые представлена на Каннском кинофестивале 2022 года. Фильм рассказывает историю аэроразведчицы с позывной "Бабочкой", которая после плена возвращается домой, где ее ждут семья, собратья и любимый, но новая жизнь несет с собой многочисленные трудности. Украинская премьера фильма состоялась в рамках 6-й Киевской недели критики. Лента вышла в украинский прокат 6 апреля 2023 года.

Клондайк (2022)

Драмедийный фильм, снятый режиссером Мариной Эр Горбач. Лента рассказывает о семье, оказавшейся в эпицентре крушения рейса MH17 в селе Грабово на Донбассе, где главные герои сталкиваются с войной и трагическими последствиями сбития самолета.

Фильм стал официальным представителем Украины на премии "Оскар" в 2023 году в категории "Лучший международный фильм". В январе 2022 года Клондайк получил награду за лучшую режиссуру мирового кино на кинофестивале Санденс. Лента исследует влияние войны на личную жизнь людей и глубину трагедии через взгляд на обычную семью в условиях крушения.

Снайпер. Белый ворон (2022)

Военный драматический фильм, режиссером которого является Марьян Бушан. Лента рассказывает историю пацифиста и экопоселенца из Горловки, который из-за войны войны на Донбассе становится снайпером-добровольцем, чтобы отомстить за смерть своей жены. Фильм основан на реальных событиях и снимался при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Сюжет: главный герой фильма Николай Воронин живет вместе с женой в окрестностях Горловки, вдали от городской суеты. Он – учитель физики и пацифист, стремящийся жить в гармонии с природой. Однако война на Донбассе разрушает его мирную жизнь. Российские военные убивают его жену, и Николай решает отомстить. Он становится снайпером-добровольцем и получает позывной "Белый ворон".

Мирный-21 (2023)

Военная драма режиссера Ахтема Сеитаблаева рассказывает о реальных событиях июня 2014 года, когда луганские пограничники дали бой российским войскам, пытавшимся захватить важный пограничный пункт. Фильм отражает борьбу за Украинскую землю и героизм военных, которые, несмотря на техническое преимущество врага, не изменили Родине.

Премьера фильма состоялась в Украине 22 февраля 2023 года. Сценарий был написан при участии Анатолия Коцюрбы, действующего полковника Государственной пограничной службы, консультировавшего авторов по специфике пограничной службы.

Съемки проходили в Киеве и Киевской области, в частности, на территории воинской части в Василькове. Фильм стал последним для актера Павла Ли, погибшего во время битвы за Ирпень в 2022 году.

Оставайся онлайн (2023)

Драмедийный фильм снят в формате "скринлайф" режиссером Евой Стрельниковой. Лента рассказывает историю девушки Екатерины, которая во время полномасштабного вторжения России в Украину находит ноутбук незнакомого мужчины и пытается найти его владельца, рискуя своей жизнью и жизнью близких.

Лента была снята за 15 дней в Украине и Швеции, и в ней участвовало 200 актеров. Формат "скринлайф" был выбран из-за его способности отразить реальность войны через цифровые устройства и социальные сети.

Камень, ножницы, бумага (2024)

Британский короткометражный фильм 2024 года режиссера Франца Бёма, основанный на реальных событиях полномасштабного российского вторжения в Украину. Премьера фильма состоялась в октябре 2024 года на кинофестивале Show Me Shorts 2024 в Новой Зеландии.

Главную роль в фильме исполнил украинский актер Александр Рудинский, сыгравший молодого парня Ивана, который вместе с отцом, хирургом, ждет эвакуации, пока не попадает под обстрелы российской авиации. Фильм получил премию BAFTA в феврале 2025 года в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

Сюжет изображает отчаянную попытку Ивана спасти госпиталь от нападения российских военных с помощью снайперской винтовки, что приводит к трагическим последствиям.

Критики отмечают "напряженную атмосферу" фильма и актерскую игру Александра Рудинского, описывая ленту как "воплощение живой памяти" о погибшем украинском солдате.

Фарфоровая война (выйдет в прокат 6 марта 2025 года)

Это документальная лента, рассказывающая историю трех харьковских художников, несмотря на постоянные обстрелы и опасность, остаются в городе и продолжают творить.

OBOZ.UA ранее сообщал, что на BAFTA 2025 победил фильм о войне в Украине.

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