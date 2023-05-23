'Должны пойти ва-банк': в оппозиции Германии выступили за передачу Украине ракет Taurus с дальностью действия до 500 км

Представитель оппозиционного правительству Олафа Шольца Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны Родерих Кизеветтер выступил за передачу Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он отметил, что партнеры должны пойти ва-банк и предоставить Киеву все необходимое для защиты и освобождения временно оккупированных территорий.

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Об этом Кизеветтер сказал в интервью изданию Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). "Партнеры Украины должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что она может использовать в борьбе со связанным оружием и что разрешено международным правом", – сказал он.

Кизеветтер объяснил, что ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров могут стать "очень полезным вкладом со стороны Германии". Он подчеркнул, что в этом контексте не должно быть никаких "красных линий".

Политик уточнил, что у ФРГ небольшое количество этих высокоточных ракет, но они значительно помогут украинским защитникам атаковать российскую военную инфраструктуру далеко за линией фронта.

"10 лет назад около 600 таких крылатых ракет закупили для Бундесвера, но только около 150 из них до сих пор в боеготовности", – отметил он, добавив, что эти ракеты было бы гораздо умнее использовать в Украине, чем хранить в Германии.

Следует отметить, что авиационная крылатая ракета Taurus большой дальности предназначена для высокоточного поражения защищенных целей без захода самолета-носителя в зону действия объектов ПВО противника. По информации разработчика, предельная дальность полета ракеты увеличена до 500 км.

Ракета Taurus имеет несущий корпус, раскрывающееся верхнерасположенное крыло небольшого удлинения и крестообразное хвостовое оперение с органами управления. Топливные баки расположены между головкой самонаведения и двигателем с обеих сторон от боевой части.

Использование систем автономной наводки TRN и IBN позволяет применять ракету в т. ч. без поддержки систем спутникового наведения. При боевом применении ракета Taurus может совершать полет по всему диапазону высот.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что его страна часто медлила с военной помощью, которую Украина просила у Берлина для борьбы с полномасштабным вторжением России. Он пояснил: задержки связаны с тем, что в ФРГ "немного другая система".

Как известно канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил выделение нового пакета военной помощи на 2,7 млрд евро. В него войдут дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что все западные партнеры знают, какое именно вооружение необходимо украинской армии для предстоящего контрнаступления, а также для обороны. Это бронетехника, дальнобойные ракеты и системы ПВО.