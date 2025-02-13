'Должны бороться бок о бок, а не плести политические интриги': Порошенко привез защитникам из Покровского направления дроны и технику

Петр Порошенко в четверг, 13 февраля, передал FPV-дроны, "Мовики", комплексы РЭБ, а также другую технику у 15 бригад и батальонов, воюющих в частности на Покровском направлении. Сегодняшняя встреча с защитниками была особенно теплой. Военные подарили Порошенко шевроны и выразили свою поддержку. По их словам, некоторые бригады держатся исключительно на помощи Фонда Порошенко.

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Пятый президент убежден: сейчас самое главное – поддерживать ВСУ, потому что ситуация на фронте, мягко говоря, непростая. Об этом он сказал в своем видео.

"Несмотря на все, что делает власть против меня, сегодня мы в кругу боевых собратьев на Покровском направлении. Это одно из самых трудных направлений на карте боевых действий. И, возможно, самый важный. Если враг захватит Покровск или возьмет его в "клешни", то сможет с юга атаковать Днепропетровскую область, а с севера вести наступление на Славянск и Краматорск. Поэтому именно в руках этих воинов судьба Украины", – считает пятый президент.

"Украина сейчас нуждается в единении вокруг Вооруженных Сил, а не атак на единство, антиконституционных решений и незаконных санкций, препятствующих помощи армии. Единственные, кто действительно пострадал от ограничений против меня, это украинские воины. Власть оставила их без оружия, техники, оборудования, а сейчас лишает возможностей им помогать", – отмечает Петр Порошенко.

"Однако ребята держат строй: они как никто понимают, что наш главный враг — это путин. После нашей встречи они снова вернутся на первые линии обороны, а там им нужно оружие. Поэтому призываю вернуть финансирование украинской армии: вернуть военное НДФЛ в бригады, направить средства из "единого марафона" на обеспечение украинского воина, остановить коррупционный "дерибан" на закупке атомных энергоблоков", – считает Порошенко.

Этот груз техники закрывает запросы десантников, артиллеристов, танковых и мотопехотных бригад, разведчиков, морских пехотинцев и территориальной обороны. В целом стоимость техники составляет 52 млн грн:

2 экскаватора TDC

11 квадроциклов

2 стирально-душевых комплекса

передвижная авторемонтная мастерская

400 FPV-дронов "Вирий" 10 PRO

150 FPV-дронов "Вирий" 13''

400 FPV-дронов "Старк" 9Т''

100 FPV-дронов "Старк" 8''

100 FPV-дроны "Джонни" 10Т''

50 FPV-дронов "Штурм" 15''

40 DJI Mavic 3T

16 РЭБов "Шатро" 5Д на раме

16 дополнительных модулей к РЭБ "Шатро"

500 детекторов дронов "Ванильный сахарок"

88 зарядных станций OUKITEL

180 дизельных обогревателей

"Должны бороться бок о бок, а не плести политические интриги. Мы должны выиграть битву за единство, чтобы одолеть Россию в этой войне", – отмечает лидер партии.