'Должна была ехать': дочь Фарион рассказала о планах языковеда накануне убийства

Дочь убитой во Львове украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион рассказала, что накануне смерти ее мама собиралась в отпуск с семьей. Также стало известно, что в день смерти она забирала внука Дмитрия из садика.

Видео дня

Однако киллер оборвал жизнь и все дальнейшие планы языковеда. Об этом на похоронах рассказала дочь убитой София Семчишин, сообщает издание "Главком".

По ее словам, Ирина Фарион незадолго до смерти говорила, что хочет отдохнуть. Она собиралась с семьей поехать на море.

"Ты должна была ехать к нам, потому что мы должны ехать на море. Наконец-то отдохнуть. Ты мне по телефону говорила, что хочешь отдохнуть. Ты, наконец, хочешь отдохнуть. Ты хотела побыть с нами", – сказала дочь Фарион.

Кроме того, она отметила, что в последний свой день Фарион забирала внука Дмитрия из садика.

"В последний твой день ты Дмитрия забирала из садика. Ты хотела побыть с ним. Ты хотела побыть с нами", – добавила дочь языковеда.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный мужчина выстрелил в Ирину Фарион, предварительно из пистолета Макарова. В 23:20 она умерла в реанимации, несмотря на усилия врачей.

По словам соседей, за Фарион следил неизвестный мужчина. Каждый день он сидел на скамейке под ее домом.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают сразу несколько версий убийства Фарион. Среди них – ее общественная и политическая деятельность, а также личная неприязнь. Также не исключают, что убийство могло быть спланировано по заказу органов власти РФ.

Президент Владимир Зеленский накануне рассказал, что отрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!