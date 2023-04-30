'Должен быть немедленно освобожден': Байден призвал Россию отпустить корреспондента WSJ Гершковича и других американцев

Президент США Джо Байден призвал страну-агрессора Россию немедленно отпустить корреспондента WSJ Эвана Гершковича и других американцев, которых задержала ФСБ по сфабрикованным обвинениям. Он акцентировал на важности свободы прессы.

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Об этом пишет WSJ. Соответствующее заявление Байден сделал ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне в воскресенье, 30 апреля.

Мероприятие посвящено свободе и независимости журналистики. В нем участвовали представители СМИ и правительственные чиновники. В том числе и семья Гершковича, с которой лично встретился американский лидер. В частности, родители журналиста – Михаил Гершкович и Элла Мильман.

"Эван отправился в Россию с докладом, чтобы пролить свет на тьму. Все в этом зале стоят с вами. Мы работаем каждый день, чтобы обеспечить его освобождение, ищем возможности и инструменты, чтобы вернуть его домой", – заявил Байден.

Как известно, 31-летний Гершкович был задержан 29 марта ФСБ. Его удерживают в России по обвинению в шпионаже. Издание и правительство США категорически отрицают эти обвинения. Государственный департамент признал журналиста неправомерно задержанным и предпринял широкие усилия, чтобы оказать давление на Россию с целью его освобождения.

Кроме того, Белый дом ввел санкции в отношении ведущих служб безопасности России и Ирана. Причиной была указана налаженная схема неправомерного задержания американцев в попытке использовать их в качестве политического рычага.

Стоит отметить, что данное заявление было сделано Байденом после того, как Министерство иностранных дел России отклонило просьбу официальных лиц США в Москве о посещении Гершковича в мае. К слову, так РФ ответила на отказ в американских визах российским журналистам, желающим поехать в Нью-Йорк.

Помимо семьи Гершковича, на ужине также присутствовала Дебра Тайс – мать американского журналиста-фрилансера Остина Тайса. Он пропал во время репортажей в Сирии более десяти лет назад. Но в США считают, что он жив и пытаются вернуть его домой.

"Журналистика – это не преступление. Эван и Остин должны быть немедленно освобождены, как и все остальные американцы, взятые в заложники или незаконно задержанные за границей", – заявил Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, арест Гершковича в России может быть ответом на арест в Соединенных Штатах гражданина РФ Сергея Черкасова (24 марта) по обвинению в деятельности в качестве агента иностранной державы. Кроме того, Москва, вероятно, надеется использовать это как рычаг давления на Вашингтон.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по делу о шпионаже на 29 суток и отправил в СИЗО.

Свою вину он не признает. 18 апреля суд должен рассмотреть апелляцию адвокатов журналиста.

Гершкович – американец с российскими корнями, который работал в России шесть лет.

Перед задержанием журналист готовил материал о частной военной компании "Вагнер" и для этого специально приехал в Екатеринбург. Сотрудники российских силовых структур вели слежку за ним, а телефон прослушивали.

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