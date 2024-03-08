Доля женщин в украинском IT выросла до 24%: в DOU назвали основные направления

С начала полномасштабной войны России против нашего государства доля женщин в украинском ІТ выросла с 20% до 24%. Чаще украинки работают как QA-инженерки и разработчики.

Об этом говорится в исследовании DOU. Отмечается, что доля женщин в ІТ постоянно растет.

По данным исследователей, в конце 2011 года украинок в ІТ было всего 7%. А с 2012 по 2018 годы эта доля росла на несколько процентных пунктов в год.

"В накануне 2020-2021 года женщин стало меньше, однако сейчас рост возобновился. За время полномасштабного вторжения доля женщин в украинском ІТ выросла с 20% в декабре 2021 года до 24% в декабре 2023", – говорится в сообщении.

В прошлом году 19% женщин-айтишниц занимали специальности технических направлений, что является самым высоким показателем с 2011 года. Чаще женщины в украинском ІТ работают как QA-инженерки (28% всех женщин) и разработчики (19%). В общей сложности 66% из них работают по техническим направлениям, 34% – по нетехническим.

В то же время исследование показывает, что среди опытных специалистов женщин меньше, чем в ІТ в целом – всего 12% технических специалистов с опытом работы пять и более лет и только 7% женщин среди тех, кто работает по своей специализации более 10 лет.

Такая разница объясняется тем, что женщины входили в ІТ-сферу позже мужчин, так в 2011 году женщин было всего 7%, сейчас – 24%.

Большинство опытных технических специалистов в украинском IT – это мужчины. Однако за последние два года количество опытных специалистов технических направлений возросло: в 2021 году женщины составляли всего 10% специалистов с опытом от пяти лет, сейчас — 12%.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Минобороны в рядах Вооруженных сил Украины в настоящее время служит более 45 тысяч женщин. Почти 13,5 тысячи женщин имеют статус участников боевых действий. Более 4 тысяч женщин сейчас находятся на фронте.

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