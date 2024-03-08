'Не слабый пол, а настоящие герои, избравшие свой путь': в Минобороны рассказали, сколько женщин служат в ВСУ

В Министерстве обороны Украины в Международный день борьбы за права женщин рассказали, сколько представительниц прекрасного пола служат в рядах Вооруженных сил Украины. По состоянию на январь 2024 года их было более 45 тысяч.

Почти 13,5 тысячи женщин имеют статус участников боевых действий. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале координируемой Минобороны медийной площадки Сил обороны.

По состоянию на январь 2024 года в Вооруженных силах Украины – около 62 тысяч женщин. Из них 45 587 – военнослужащие: по сравнению с октябрем 2023 года, количество защитниц в рядах ВСУ возросло на 2 108 человек.

Для сравнения, в 2014 году в ВСУ было 49 тысяч женщин, из них военнослужащих – 16 557.

В настоящее время статус участников боевых действий имеют 13 487 военнослужащих. Более 4 тысяч женщин сейчас находятся на фронте.

"Спасибо за ваш вклад в победу!" – отмечено в сообщении.

Служат украинки практически во всех родах и видах войск, в том числе и в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"8 Марта — это праздник не только весенней нежности, цветов и улыбок, но и силы, отваги и величия женского сердца. Не слабый пол – а настоящие герои, избравшие свой путь и ставшие защитниками нашей Родины. Сильные и несгибаемые! Пусть каждый день будет для вас праздником, дорогие женщины-защитницы!" – отметили в Командовании ДШВ, добавив фотографии с украинками в воинской форме, которые выбрали и достойно выполняют работу по защите родной земли.

Напомним, ранее к женщинам-защитницам трогательно обратился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил подвиг женщин во время войны.

Зеленский подчеркнул, что во время войны украинские женщины лечат, учат, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и все государство. Профессиональные, самоотверженные, решительные представительницы прекрасного пола вдохновляют мир и приближают победу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!

,