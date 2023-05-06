Долгое время считался пропавшим без вести: на войне погиб старший сержант Андрей Коваленко из Полтавщины. Фото

Украина из-за российского вторжения потеряла еще одного своего Героя. На войне погиб старший сержант Андрей Коваленко из Полтавщины.

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Об этом сообщает Сенчанская община. Защитник долгое время считался пропавшим без вести (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коваленко был старшим сержантом 214 отдельного спецбатальона OPFOR. Он был родом из Миргородского района.

"Поступило подтверждение того, что 18 мая 2022 года вблизи населенного пункта Малое Веселое Харьковской области, во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, старший сержант 214 отдельного спецбатальона OPFOR – КОВАЛЕНКО Андрей Иванович, до последнего считавшийся пропавшим без вести. Родился Андрей Иванович, 29 сентября 1980 года в селе Решающее. Учился в Решальненской ООШ I-III ступеней, далее в Миргородском СПТУ №44, которое окончил в 1999 году. После получения образования, с 16.11.1999 по 11.04.2001 года проходил срочную военную службу. Работал в ООО "Райз-Восток" рабочим и в Киеве на строительстве", – сообщили в общине.

После вторжения российских оккупантов на восток Украины был призван по частичной мобилизации и защищал Украину с 20 мая 2015 по 14 апреля 2016 года.

"С октября 2016 года вступил на службу по контракту и защищал независимость и свободу своего государства до последнего вздоха. По поводу невосполнимой потери выражаем глубокие соболезнования маме Любови Александровне, сестре Юлии и всем родным и близким погибшего. Сил вам и терпение перенести тяжкое горе", – сообщили в общине.

Прощание с павшим воином состоялось 5 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля в бою с врагом в Бахмуте, спасая побратима, погиб 19-летний студент Могилянки Иван Рыбитва. Юноша взял академотпуск и встал на защиту Украины добровольцем, учился в Британии, пройдя отбор, пополнил ряды 3-й ОШБр на базе подразделения теробороны "Азов".

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