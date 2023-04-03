Долго ждать не пришлось: отдыхающий, который в Буковеле набросился на военного, попросил прощения. Видео

Александр Фатула из Черкасс, который в Буковеле набросился на военного, попросил прощения за свой поступок. Он заявил, что "не хотел никого обидеть, тем более военных".

Видео дня

Видео с извинениями Фатулы попало в сеть. На нем видно, как отдыхающий после разговора с военными и полицейскими просит прощения у боевого медика, которого он ранее назвал "лошарой" и "отправил" в Бахмут (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Александр, извини за наш разговор, за нашу ситуацию, я не хотел никого обидеть, тем более военных", – сказал Фатула.

Перед этим военный Дмитрий Кухарчук назвал имя агрессивного отдыхающего в Буковеле и потребовал публичных извинений.

"Иначе я сделаю все, чтобы в публичных местах тебе, животное, было появляться некомфортно", – пригрозил он.

– В сеть попало видео из Буковеля, где отдыхающий оскорбляет военного, которого государство направило на реабилитацию. Защитник приехал из Бахмута. "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь отсиживаешься?" – заявил мужчина.

– Жена отдыхающего обвинила военного в хайпе. Она назвала его человеком с "психическим отклонением" и заявила, что конфликт якобы начался из-за языка.

– По данным СМИ, у Фатулы за плечами – несколько судимостей, также его привлекали к ответственности за пьяное вождение.