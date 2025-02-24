'Докупи' и 'до купи': в чем разница между словами

Написание предлогов с разными частями речи может вызвать трудности даже у опытных носителей. Да, "не" с глаголами практически всегда пишется отдельно, но в украинском языке есть и другие сложные случаи.

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Об одном таком рассказали эксперты Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык". Они объяснили, в каких случаях нужно писать "докупи" вместе, а когда отдельно: "до купи".

Итак, слово "докупи" – это наречие, означающее "в одно место, в одно целое". Оно пишется вместе. Вот как слово употребляется в речи:

Зібравши думки докупи, студент взявся за тестове завдання.

Когда же речь идет о конструкции "до купи", то есть об существительном с предлогом, то писать их нужно отдельно. Хотите проверить себя? Мысленно вставьте между ними другие слова. Если сообщение не теряет смысла, пишите два слова через пробел.

Він дійшов до купи піску за школою і зупинився. (= Він дійшов до великої купи піску за школою і зупинився.)

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