Бала или балу: как говорить по-украински правильно

Родовой падеж существительных мужского рода в украинском языке – сложный вопрос даже для профессиональных филологов. Не каждый ученый сразу скажет вам, в каких случаях нужно использовать окончание -а, а где -у.

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Впрочем, эксперты Telegram-канала "Correctarium — Українська мова" решили объяснить, как правильно образовывать родовой падеж от слова "бал". А все потому, что от его значения зависит окончание слова в этом падеже.

Словари дают два толкования этого существительного. Так можно называть единицу измерения или танцевальный вечер. И именно от нужного нам значения зависит, какое окончание и ударение мы будем использовать в падеже.

Когда речь идет об единице измерения, слово "бал" в родительном падеже единственного числа принимает форму "бала". При этом во всех падежах множественного числа ударение ставит на его первый слог: бáли, бáлів, бáлам, бáлами, бáлах. Вот как оно употребляется в речи:

Деякі заклади вищої освіти встановлюють власні вимоги щодо мінімального прохідного бала в магістратуру.

Сьогодні дув сильний вітер — не менш як шість бáлів.

Если же вы говорите о танцевальном вечере, то в родительном падеже единственного числа нужно использовать окончание -у – "балу". А во множественном числе, также во всех падежах, ударение ставится на второй слог: бали́, балíв, балáм, балáми, балáх. И вот так нужно употреблять это слово на практике:

Історія Віденського балу сягає першої половини XIX століття.

У давніші часи на балáх зав’язували знайомства і нерідко розв’язували питання кар’єри.

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