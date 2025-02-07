'Докоряти' кому или кого? Как правильно говорить по-украински

Люди, недавно перешедшие на украинский язык, иногда могут совершать ошибки в такой, на первый взгляд простой сфере, как употребление правильного рода существительных или местоимений после глаголов. В теории звучит сложно, но попытаемся упростить на примере.

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Такой пример привел Telegram-канал "Correctarium - Українська мова". И это неправильное употребление слов после глагола "докоряти". Попытайтесь мысленно сформировать словосочетание с ним – что у вас получилось, упрекать кому или кого?

В украинском языке этот глагол, а также его синонимы "дорікати" и "закидати", требуют после себя дательного падежа (кому? чему?), а не родительного (кого? что?). Родительный падеж в таком случае будет ошибкой.

Следовательно, нельзя формировать предложение с этим сказуемым следующим образом:

не докоряй мене гіркими словами;

дорікати хлопця за непристойну поведінку;

закидати опонентів бездіяльністю.

А вот примеры правильного использования существительных и местоимений со словом "докоряти. Именно так нужно использовать его в предложениях:

не докоряй мені гіркими словами;

дорікати хлопцеві за непристойну поведінку;

закидати опонентам бездіяльність.

Кстати, так же дательного падежа существительного / местоимения требует глагол "дякувати". Правильно говорить "дякувати кому/чому".

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