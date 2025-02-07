"Докоряти" кому или кого? Как правильно говорить по-украински
Люди, недавно перешедшие на украинский язык, иногда могут совершать ошибки в такой, на первый взгляд простой сфере, как употребление правильного рода существительных или местоимений после глаголов. В теории звучит сложно, но попытаемся упростить на примере.
Такой пример привел Telegram-канал "Correctarium - Українська мова". И это неправильное употребление слов после глагола "докоряти". Попытайтесь мысленно сформировать словосочетание с ним – что у вас получилось, упрекать кому или кого?
В украинском языке этот глагол, а также его синонимы "дорікати" и "закидати", требуют после себя дательного падежа (кому? чему?), а не родительного (кого? что?). Родительный падеж в таком случае будет ошибкой.
Следовательно, нельзя формировать предложение с этим сказуемым следующим образом:
- не докоряй мене гіркими словами;
- дорікати хлопця за непристойну поведінку;
- закидати опонентів бездіяльністю.
А вот примеры правильного использования существительных и местоимений со словом "докоряти. Именно так нужно использовать его в предложениях:
- не докоряй мені гіркими словами;
- дорікати хлопцеві за непристойну поведінку;
- закидати опонентам бездіяльність.
Кстати, так же дательного падежа существительного / местоимения требует глагол "дякувати". Правильно говорить "дякувати кому/чому".
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