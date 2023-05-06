'Договорился с президентом НИИ': академика всех наук Кадырова наградили медалью 'за вклад в развитие ядерной физики'. Фото

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с делегатами Российской академии наук и Курчатовского института, где были обсуждены пути укрепления сотрудничества в рамках дальнейшего развития научно-образовательной сферы региона. После главу Чечни Рамзана Кадырова наградили золотой медалью имени Игоря Курчатова.

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Об этом стало известно из росСМИ. При этом, какой именно вклад в развитие ядерной физики и ядерной энергетики внес Кадыров, не уточнили.

"На встрече присутствовали президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Михаил Ковальчук, вице-президент РАН, академик РАН Владислав Панченко и директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Марат Камболов", – заявил Кадыров.

По данным роСМИ, Кадыров отметил большой вклад РАН и Курчатовского института в укрепление оборонно-промышленной и интеллектуальной мощи РФ.

Напомним, что главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской республики". Кроме того, в апреле 2006 года Рамзан Кадыров был избран почетным академиком Академии наук Чеченской Республики, также стал почетным профессором ряда вузов.

Кроме того, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства. В 2021 году Кадыров получил орден "Авиценна" за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук. В июне 2022 года Стоматологическая ассоциация России вручила ему орден "За заслуги перед стоматологией" I степени.

Всего у главы Чечни более трех десятков официальных правительственных наград, в их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006-й и 2021 годы), звезда Героя России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле обеспокоены сближением главаря террористов так называемой "ДНР" Дениса Пушилина и руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Следствием этого сближения стало фактически монополизированное "кадыровцами" "право" грабить оккупированную Россией часть Донецкой области.