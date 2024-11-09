В Украине во время войны гражданским разрешили применять оружие: какое условие

Кабинет министров Украины разрешил в период действия военного положения гражданским лицам не только иметь, но и пользоваться огнестрельным оружием. Но использовать его можно только для сдерживания вооруженной агрессии.

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Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он также отметил, что оружие должно быть официально задекларировано.

"Внесены изменения в Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения. Предусмотрено право гражданских лиц при участии в отпоре или сдерживании вооруженной агрессии против Украины военное время на применение огнестрельного оружия, найденного и задекларированного в соответствии с ЗУ "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", – сообщил Мельничук.

Ранее указанным законом только гарантировалось, что в период действия военного положения гражданские граждане Украины (а также иностранцы и лица без гражданства) "могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии", в том числе " получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядка и требований, установленных МВД.

Таким образом, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, полученные в соответствии с настоящей статьей, оставались государственной собственностью и могли находиться во владении и пользовании гражданских лиц исключительно на основаниях и на период, определенный настоящим Законом.

По состоянию на 31 октября в Украине зарегистрировано более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. Но Единый реестр оружия на указанную дату имел только 750 тысяч регистровых записей.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, но, прежде всего, должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии боевой модуль "Таврия". Новая система вооружения является дистанционно управляемой турелью. Модуль оборудован двумя пулеметами, один из которых – крупнокалиберный.

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