''До Вашингтона не долетит'': оккупанты в Севастополе устроили ''ядерное'' ДТП. Фото

Оккупанты в Севастополе опозорились со своей акцией в поддержку ядерных угроз Кремля. "Жигули", который разъезжал по городу с муляжем ракеты "На Вашингтон", попал в ДТП.

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В сеть попали фото аварии. Судя по ним, советское авто не поделило дорогу с автобусом (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Пользователи подняли на смех инициаторов абсурдной "ядерной" акции, о чем свидетельствуют множество комментариев:

– "Во временно оккупированном Севастополе россияне подбили автобус ядерным оружием",

– "До Вашингтона не долетит",

– "Должен быть моментальный ответ от Европы и Америки",

– "Что-то не работает ядерка",

– "Автобус за три дня",

– "По центру принятия решений",

– "Такси на Вашингтон подрезает маршрутку "Севас-Вашингтон". Конкуренция",

– "Созываем заседание ООН, срочно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 марта в оккупированном Севастополе заметили "Жигули" с флагами СССР и "георгиевским", на крыше которого находился муляж ракеты с надписью "На Вашингтон".

– В Симферополе детей в школах и детсадах учат пользоваться оружием. Школьникам показывают, как собирать автомат.