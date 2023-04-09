"До Вашингтона не долетит": оккупанты в Севастополе устроили "ядерное" ДТП. Фото
Оккупанты в Севастополе опозорились со своей акцией в поддержку ядерных угроз Кремля. "Жигули", который разъезжал по городу с муляжем ракеты "На Вашингтон", попал в ДТП.
В сеть попали фото аварии. Судя по ним, советское авто не поделило дорогу с автобусом (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).
Пользователи подняли на смех инициаторов абсурдной "ядерной" акции, о чем свидетельствуют множество комментариев:
– "Во временно оккупированном Севастополе россияне подбили автобус ядерным оружием",
– "До Вашингтона не долетит",
– "Должен быть моментальный ответ от Европы и Америки",
– "Что-то не работает ядерка",
– "Автобус за три дня",
– "По центру принятия решений",
– "Такси на Вашингтон подрезает маршрутку "Севас-Вашингтон". Конкуренция",
– "Созываем заседание ООН, срочно".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 15 марта в оккупированном Севастополе заметили "Жигули" с флагами СССР и "георгиевским", на крыше которого находился муляж ракеты с надписью "На Вашингтон".
– В Симферополе детей в школах и детсадах учат пользоваться оружием. Школьникам показывают, как собирать автомат.
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