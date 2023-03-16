"На Вашингтон!" Оккупанты в Севастополе устроили абсурдную акцию, намекнув на агрессивные планы. Видео
В оккупированном Севастополе прошла абсурдная акция в поддержку действий страны-агрессора. По центру города проехали "Жигули" с флагами СССР и "георгиевским", а на их крыше находился муляж ракеты с надписью "На Вашингтон".
Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, акция с намеком на агрессивные планы Москвы прошла 15 марта (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"Извините, но они **нулись окончательно. Рашизм – это не только имперский фашизм. Это массовый съезд с ума более чем дофига миллионов жителей одной территории", – написал Андрющенко.
Он предположил, что фанатам Кремля что-то добавляют в пищу – иначе их логику никак не объяснить.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В оккупированном Симферополе детей в школах и детсадах учат пользоваться оружием. В частности, школьникам показали, как собирать автомат.
– 15 марта в оккупированной Керчи вспыхнул мощный пожар в районе захваченного оккупантами судостроительного завода "Залив". По предварительным данным, возгорание произошло на территории бывшего железорудного комбината.
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