''На Вашингтон!'' Оккупанты в Севастополе устроили абсурдную акцию, намекнув на агрессивные планы. Видео

В оккупированном Севастополе прошла абсурдная акция в поддержку действий страны-агрессора. По центру города проехали "Жигули" с флагами СССР и "георгиевским", а на их крыше находился муляж ракеты с надписью "На Вашингтон".

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Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, акция с намеком на агрессивные планы Москвы прошла 15 марта (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Извините, но они **нулись окончательно. Рашизм – это не только имперский фашизм. Это массовый съезд с ума более чем дофига миллионов жителей одной территории", – написал Андрющенко.

Он предположил, что фанатам Кремля что-то добавляют в пищу – иначе их логику никак не объяснить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Симферополе детей в школах и детсадах учат пользоваться оружием. В частности, школьникам показали, как собирать автомат.

– 15 марта в оккупированной Керчи вспыхнул мощный пожар в районе захваченного оккупантами судостроительного завода "Залив". По предварительным данным, возгорание произошло на территории бывшего железорудного комбината.