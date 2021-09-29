До 18 тепла и заморозки -3: каким будет последний день сентября

Погода в Украине в четверг, 30 сентября, будет в основном солнечной, но холодной, с ночными заморозками. На большинстве территорий осадков не ожидается.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в последний день сентября на территории Украины температура днем будет колебаться в пределах +12...+16 градусов. Ночью в северных и восточных регионах ожидаются заморозка от -1 до -3 градусов.

На западе днем местами пройдет небольшой дождь. Осадки следует ожидать в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. На остальных территориях будет облачно и сухо. Температура днем на западе будет +14...+16, на Закарпатье поднимется до +18. Ночью +3...+6.

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На севере страны ночью ожидают заморозки -1...-3, по утрам местами туман. Днем воздух прогреется до +12...+15.

Достаточно теплая и солнечная погода будет стоять на юге Украины – здесь ожидают днем +15...+17.

В Киеве 30 сентября осадков не ожидается. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. Температура воздуха в столице днем прогреется до +12…+14 градусов. Ночью +3...+5. По области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на октябрь в Украине. Он рассказал, когда в этом месяце ждать тепла, а когда заморозков.