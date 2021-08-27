На 8-м году жизни, не приходя в сознание, "республика" "лнр" и "республика" "днр" на форуме "Море. Лес", который проходит в "международном курорте Седово", заявили о намерении открыть "границы" для своих "граждан" и установить "безвизовое" посещение своих "стран".

Еще раз, Донецк, возможно, разрешит Луганску приезжать к ним без получения визы, разрешения, досмотра, но, это не точно.

Господи, есть два вопроса: как перестать смеяться и за что нам все это? И одна просьба: Господи, жги!

Ах, нет, у меня еще один вопрос к любителям "пожить по-русски, назад в СССР, новороссия": скажите, неуважаемые, а как вы видите мир с "республиками" по всей этой вашей "новороссии", которую вы мечтаете установить по всей территории Украины?

Вот, представьте себе на миг, что в 2014-м получилось и вся Украина разбита на "рыгспублики" с "границами", "паспортами", "визами", досмотром, комендантским часом, ловлей "укро-нациков", "свидомитов", расстрелами, лагерями? Что глазки забегали, а "наваросы"? Не представляется? Не комфортно?

Вот луганчане скрипят зубами в соцсетях, рассказывая про 9-часовое стояние на "границе" с "днр", чтобы попасть после обыска и шмона в "международный курорт Седово", где уровень засранности и зассанности территории побил все рекорды, думаю, что и международные тоже.

Нет, есть еще варианты на тему отдыха в Абхазии, но, судя по коментам в соцсетях "рыгспублик", Седово даже комфортнее.

Так вот, вкусившие прелести "границ" "республик", как и уровня жизни в них, строители этой самой мечты совка-идиота из ОРДЛО, потоптавшись по созданному самолично совку-гулагу, по-тихому переехали в мирные части Украины, и сделали вид, что не очень-то и хотелось "рыгспублик" и "пожить по-русски". Ну, или, по крайней мере, приезжают сюда, в мирную часть Украины, отдохнуть, полечится, получить соцвыплаты. Каждый раз, когда выпадает возможность, задаю этим любителям халявы и сссрии- куда бы они, неуважаемые, ехали бы в случае победы их триколородной новоросской мечты? Затихают. Шипят. Глазки додолу.

А вот я молчать не хочу. И при случае колю с эти самые глазки правдой и доказательствами. О человеческой глупости, которая, увы, не имеет предела, я не могу не говорить. Вот, учат же дети с детсадика азбуку, буковки складывать в слова, а я учу "наварасов" и донбасян кушать ими приготовленную каку.

"Вы в ответе за то, что создали", не так ли "рыгспубликанцы"?

Ну, и пока жители ОРДЛО вдохновленно слушают растолстевших Пушилина и Пасечника, обещающих им очередное "светлое будущее" без "границ" между Луганском и Донецком (а кто их создал, эти самые границы,-даже боюсь спрашивать), я хочу рассказать донбасянам очень познавательную историю.

Знаете, я бы ее не только донбасянам рассказала. Я бы в рамках школьного и не только образования в Украине ввела такие предметы, как социология, политология, право, экономика государства и вот, чтобы каждый знал, что такое Окно Овертона, Теория разбитых окон, как оно жить без логики и критического мышления, строить "пабагатому", где "у всех забрать и всех расстрелять".

На примерах стран, истории, городов, личностей. С яркими примерами, чтобы никогда снова…

29 лет назад, 14 августа 1992 года, началась война в Абхазии, которую развязала и поддержала РФ. Тогда грузинская армия практически выбила со своей территории незаконные военные террористические формирования, спонсируемые РФ, но появились "купленные" "в любом магазине" и "накопанные в шахте" техника без опознавательных знаков и "зеленые человечки" без опознавательных знаков…

И если бы в 2014-м Донбасс посмотрел на Абхазию, он бы увидел ее разбитые окна и понял, что его ждет.

И тогда, возможно, жители Донецкой и Луганской областей, не толпились на "границе" между "рыгспубликами", не краснели при шмоне, который проводят лица упитой национальности, не дрожали бы от облав и комендантского часа, а жили, как мы с вами, в мире и развитии, и не писали бы в соцсетях, оглядываясь, нет ли поблизости "мгб лднр"- "люди, п осмотрите на Абхазию и вы увидите Донбасс через 22 года"…

Теории разбитых окон, была сформулирована Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом в 1982 году. Она довольно проста и понятна, чтобы ее понять не нужно высшее образование или дополнительные лекции.

Все просто: если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародерство, убийства, деградация общества, нищета и даже каннибализм.

Любые беспорядки и несоблюдения людьми (даже меньшей их социальной частью) принятых норм поведения провоцируют критическое большинство людей тоже забыть о правилах. В результате возникающей цепной реакции любое место на земле и даже очень приличное и, казалось бы, защищенное, может быстро превратиться в гетто, где людям страшно выходить на улицу.

Узнали Донбасс? Да, все верно.

Как быстро в ОРДЛО упала мораль, сместились понятия, стерлись "красные линии"? Сразу после поднятия триколоров?-нет! После "взятия" административных зданий и первого разбитого окна в них? -да!

И сразу же началось замещение понятий, падение планки поведения и морали.

"Убить" заменили на "взять свое", "разобраться с укропом", "было за что".

"Насилие" оправдали "сама виновата", "было за что", "что ей жалко дать герою",

"Мародерство" усладили таким приятным на слух "оно просто лежало", "это укропские вещи", "их бы все равно украли".

Каждое преступление в ОРДЛО оправдано тем, что "кто-то бы это сделал, почему не я" или "все это делают, почему мне нельзя".

"Ленинцы и большевики совершенно загадили домъ Кшесинской. Заплевали, засыпали окурками и соромъ. Шелковые портьеры заплеваны, шелковая мебель замарана, порвана, поломана; съ мебели съ кожаной обивкой срѣзана кожа. Въ верхнемъ этажѣ дома находится ванная комната съ огромнымъ мраморнымъ бассейномъ. Въ этомъ бассейнѣ на 1 ½ аршина толщиной набросанъ слой всякаго мусора: окурковъ, шелухи отъ подсолнуховъ, кожи отъ колбасы, спичечныхъ и папиросныхъ коробокъ. Вотъ символъ! Такимъ мусоромъ закиданъ вѣсь Петроградъ, вся Россія! Гдѣ ленинцы и большевики — тамъ мусоръ, тамъ всё заплевало, всё загажено, тамъ шелуха отъ подсолнуховъ, тамъ окурки. "Петроградскій листокъ". 30 іюня 1917 годъ".

И это нужно изучать в школе. Это нужно рассказывать людям по телевизору, чтобы выходя на улицы, общаясь, они видели эти наглядные примеры деградации и исправляли, сдерживали тех, кому приятен этот мир, мир разбитых окон.

Проведенные социологами и психологами первые эксперименты показали, что люди чаще нарушают принятые нормы поведения, когда видят, что другие тоже так поступают.

То есть, если человек увидел кучу мусора в лесу, он, скорее всего, дополнит ее своими объедками.

Если человек украл сам, он поддержит того, кто ворует.

Если человек убил, он всегда будет оправдывать убийство и насилие.

Видя, что нарушается одно из принятых правил, люди позволяют себе нарушать и другие нормы. То есть, выбросивший мусор вчера, сегодня поедет за рулем пьяный, а завтра перережет горло соседу.

В 1980-х годах Нью-Йорк был одним из самых опасных городов США, каждый день там совершалось более 1500 тяжких преступлений и до 10-ти убийств в сутки.

По улицам ходить было опасно не только вечером, подрезать и обокрасть могли и днем. Грязные улицы и платформы метро. Воняло нечистотами и испражнениями. В ободранных вагонах было холодно, валялся мусор, граффити было не уличным искусством, а вандализмом.

Этот период назвали эпохой эпидемии преступности. Достигнув пика к 1990 году, преступность резко пошла на спад. Почему? Люди перестали нарушать закон? Перевоспитались? Сработало чувство самосохранения?

Или же сработала "теория разбитых окон". Человек нарушает закон не из-за плохой наследственности или неправильного воспитания, а из-за того, что он видит вокруг себя, слышит о мире и людях, какой наглядный пример получает, какой призыв ему дает социум, какую потребность диктует этот самый социум индивиду.

В нью-йоркском метрополитене тогда поменяли руководство и новый директор начал работу с борьбы против граффити. "Граффити — это символ краха системы. Нет смысла внедрять новые вагоны и технику, если мы не можем защитить их от вандализма"- заявил он, и велел все отмыть. Вагон за вагоном. Жестко контролируя и сортируя чистые и грязные. И люди стали выбирать чистые вагоны и чистые поезда. И люди стали останавливать тех, кто подносил руку, пытаясь нанести свой черный след на этой чистоте.

В 1990-м году на должность начальника транспортной полиции города был нанят Уильям Браттон, который считал, что огромное число "транспортных зайцев" было сигналом обществу об отсутствии порядка, слабости системы и могло подталкивать людей к совершению более тяжких преступлений.

После наведения порядка в метро и видимых результатов Браттона повысили, и он стал шефом полиции города. С момента его назначения полиция арестовывала каждого, кто пьянствовал и буянил в общественных местах, кто бил бутылки, разрисовывал стены, и… уровень преступности стал резко падать. Цепная реакция "от маленького хаоса к большому" была остановлена. Нью-Йорк к концу 1990-х годов стал самым безопасным мегаполисом Америки.

Прочитали? А теперь промотайте назад все 8 лет жизни "рыгспублик". И найдите точку отсчета, когда лугандонская теория разбитых окон была приведена в действие. Нашли?

Сначала было разбито окно в захваченном СБУ, потом в обладминистрации, потом в первом ограбленном магазине. Потом мамочки толкали сыновей в "опочление"- "иди, сосед уже фуру окорочков укропов отжал, а ты дома сидишь". Потом на улицах стали расти кучи мусора. Потом те, кто убивал стали властью, и назвали убийство "вынужденной мерой правопорядка и борьбы с врагами".

В ОРДЛО нет целых окон. Если вы понимаете, о чем я. Потому что сначала разбивают окна в домах, а потом разбитыми становятся люди и души.

Мертвая земля-мертвые люди. Но, что умерло раньше: люди или земля? Я считаю, что люди. Именно они первыми бросили камень в окно своего дома на Донбассе.

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