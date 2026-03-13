Днепр получил шесть мощных генераторов от UNICEF

Из-за постоянных атак рф на энергетическую инфраструктуру Днепра и длительных отключений электроэнергии коммунальщики вынуждены использовать генераторы. Это необходимо, чтобы предотвратить оттаивание систем теплоснабжения и обеспечить их работу.

Устанавливать генераторы на объектах теплоснабжения Днепра начали еще в 2022 году, однако одномоментно оснастить все более 400 объектов, находящихся на балансе КП "Теплоэнерго", крайне сложно. На днях предприятие получило шесть генераторных установок от UNICEF.

"Благодаря UNICEF мы теперь имеем два генератора мощностью 185 кВА, два —710 кВА и два — 1015 кВА. Их установка позволит существенно усилить энергетическую устойчивость котельных и уменьшить риски в случае перебоев с электроснабжением. За последние несколько недель благодаря международной поддержке предприятие получило 55 генераторов от народа и правительства Чешской Республики, 7 генераторов от гуманитарной организации Medair, 6 генераторов от UNICEF, а также 36 генераторов от Гуманитарного фонда Сергея Притулы. Мы искренне благодарны международным партнерам и благотворительным организациям за поддержку, которая помогает укреплять устойчивость критической инфраструктуры Днепра", — говорит инженер энергетической службы КП "Теплоэнерго" Днепровского горсовета Виктор Погодов.

Кроме базового обеспечения, предприятие также формирует резерв генераторных установок, ведь генераторы работают в условиях значительной нагрузки, поэтому отдельные элементы требуют регулярного технического обслуживания или замены, что занимает определенное время. Именно поэтому на период проведения таких работ должны быть предусмотрены альтернативные источники питания.