Днем потеплеет, а ночью ударят заморозки: появился новый прогноз погоды на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 29 апреля, будет солнечной и теплой, однако без заморозков не обойдется.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Только в двух областях прогнозируют небольшие осадки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди пойдут во Львовской и Закарпатской областях. На остальной территории сухо.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 4 тепла, днем +15… +18.

В Киеве солнечно, ночью также +1… +3, днем до 15 тепла.

Сильные заморозки от 0 до 3 градусов в воздухе прогнозируют только в Сумской, Харьковской и Луганской областях, заморозки на поверхности грунта от 0 до 5 градусов ожидаются во всех областях, кроме юга.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до майских праздников и Пасхи погода в Украине улучшится. Дожди практически прекратятся и заморозки тоже уйдут.