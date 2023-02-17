Для усиления помощи семьям пленных и погибших героев: фонд ''Мрия'' Юлии Паевской начнет сотрудничество с Красным Крестом

Команда фонда "Мрия": освобождена из плена парамедик Юлия Паевская, волонтер Дана Яровая и исполнительный директор фонда Татьяна Комлик – сделали первый шаг для налаживания сотрудничества с Обществом Красного Креста Украины. Как известно, именно эта организация обязуется Женевской конвенцией способствовать обмену, посещать пленных и помогать их семьям. По итогам встречи 16 февраля фонд и Красный Крест планируют подписать меморандум о сотрудничестве и вместе помогать нуждающимся семьям.

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Деталями встречи и фото в своем Facebook поделилась Дана Яровая, возглавляющая в благотворительном фонде "Мрия" направление помощи детям погибших героев. Она отметила, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными писалась слишком много лет назад и во многом не отвечает требованиям нынешнего времени, не учитывает террористическую сущность врага и поэтому не слишком эффективна в реалиях этой войны.

"Других международных законов и конвенций пока нет. И я думаю именно Украина, именно мы с вами, опираясь на опыт этой войны, зная такого террориста как Россия в лицо – подготовим новую конвенцию. Однако сейчас работаем с тем, что есть", – обратила внимание Дана Яровая.

В ходе встречи удалось узнать о видах помощи и ее объеме, которые может предоставлять Международный Комитет Красного Креста семьям пленных, пропавших без вести и погибших.

"В украинском представительстве Международного комитета Красного креста работает отдел помощи семьям пропавших без вести, в котором заботятся как семьи военных, с которыми была потеряна связь, так и семьями гражданских. Там семьям оказывается психологическая и гуманитарная помощь, помогают объединяться в ассоциации, чтобы в дальнейшем более эффективно общаться с украинскими и зарубежными организациями и институтами. Мы договорились о еще одной встрече, на которой намерены пообщаться с работниками этого отдела, чтобы более предметно конкретизировать наше сотрудничество", – добавила Дана Яровая.

Кроме того, Красный Крест сообщил команде фонда, что при их головном офисе в Женеве было создано Центральное агентство по розыску, где принимают заявления и обращения от граждан Украины чьи родные исчезли в зоне боевых действий.

"Агентство через Национальное информационное бюро России выясняет статус по каждому заявлению и передает в украинское Национальное информационное бюро и родным пропавшего. К сожалению, в Украине не все родные имеют информацию относительно такого варианта розыска пропавшего человека. Поэтому напоминаю, что если ваша родная человек исчез в зоне боевых действий, вы можете заполнить форму и ваше дело будет расследоваться в Центральном агентстве по розыску", – отметила Дана Яровая.

Отдельной темой разговора стал вопрос бесчеловечного содержания и обращения с украинскими военнопленными и гражданскими пленниками, задержки в подтверждении их статусов. Россияне незаконно удерживают и некомбатантов – гражданских людей, которые не держали оружие и были взяты оккупантами в заложники. Подтвердить их статус пленника сложно.

По результатам встречи Дана добавила, что фонд "Мрия" пытался в полной мере донести проблемы и трудности, с которыми имеют дело семьи пленных, пропавших без вести и павших Защитников.

"Я очень надеюсь, что нас услышали, что семьи получат больше внимания и помощи", – написала Дана.