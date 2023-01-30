''Для нас Крым – это не территория, а дом'': украинские патриоты устроили смелую акцию на оккупированном полуострове. Фото

Украинские патриоты на территории временно оккупированного Крыма устроили смелую акцию, напомнив российским захватчикам, что время играет против них и ежедневно деоккупация становится все ближе. Активисты подчеркнули, что другого пути нет, ведь для них Крым является домом.

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Соответствующие фото партизаны опубликовали в Telegram движении "Желтая лента". Там подчеркнули, что их активисты находятся во всех крупнейших городах временно оккупированного полуострова: Керчи, Феодосии, Ялте, Севастополе и Симферополе.

"Мы работаем каждый день, рискуя собственной свободой расклеиваем новые листовки и ленты, рисуем граффити и, конечно, напоминаем рашистам, что время играет против них. Для нас Крым – это не территория, а дом, это Украина и другого пути у нас нет", – отметили активисты движения.

Они похвастались тем, что ряды патриотов растут – на 30 января на территории Крыма действует более 1200 участников движения.

"Но мы точно знаем, что тех, кто ждет освобождения Крыма от рашизма гораздо больше", – добавили в сообщении.

Напомним: на прошлой неделе патриоты провели смелые акции сопротивления на всех временно оккупированных территориях Украины. Оккупантам в очередной раз напомнили, что захваченные ими территории, несмотря ни на что, остаются украинскими.

"Севастополь, Симферополь, Бердянск, Донецк, Луганск, Геническ, Мелитополь, Новая Каховка – наши активисты есть повсюду!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированном Мелитополе провели очередную акцию сопротивления. Патриоты организовали ночное световое шоу вблизи одного из зданий оккупационной администрации, напомнив захватчикам, что город ждет ВСУ;

– ранее в Крыму партизаны также напомнили оккупантам, что это украинский полуостров, и он вскоре вернется домой. Участники движения "Желтая лента" расклеили листовки, создали граффити и развешали свои символы – желтые ленты в крупнейших городах Крыма.

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