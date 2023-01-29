Ждут освобождения! Украинцы в оккупированных городах напомнили захватчикам, что ВСУ уже близко. Фото

Патриоты в оккупированных городах в течение недели провели смелые акции сопротивления. Оккупантам в очередной раз напомнили, что захваченные ими территории несмотря ни на что остаются украинскими.

Видео дня

Об этом рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая Лента". "Севастополь, Симферополь, Бердянск, Донецк, Луганск, Геническ, Мелитополь, Новая Каховка – наши активисты есть повсюду!" – говорится в сообщении (фото размещены внизу новости).

Активисты напомнили, что украинцы на оккупированных территориях ждут освобождения от российских захватчиков.

В "Желтой ленте" подчеркнули, что оккупанты максимально ограничивают в информации о настоящей войн на подконтрольных им землях, и призвали пополнять ряды гражданского сопротивления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мелитополе патриоты устроили ночное световое шоу вблизи оккупационной администрации. Захватчикам напомнили, что мелитопольцы ждут ВСУ.