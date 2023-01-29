Ждут освобождения! Украинцы в оккупированных городах напомнили захватчикам, что ВСУ уже близко. Фото
Патриоты в оккупированных городах в течение недели провели смелые акции сопротивления. Оккупантам в очередной раз напомнили, что захваченные ими территории несмотря ни на что остаются украинскими.
Об этом рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая Лента". "Севастополь, Симферополь, Бердянск, Донецк, Луганск, Геническ, Мелитополь, Новая Каховка – наши активисты есть повсюду!" – говорится в сообщении (фото размещены внизу новости).
Активисты напомнили, что украинцы на оккупированных территориях ждут освобождения от российских захватчиков.
В "Желтой ленте" подчеркнули, что оккупанты максимально ограничивают в информации о настоящей войн на подконтрольных им землях, и призвали пополнять ряды гражданского сопротивления.
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мелитополе патриоты устроили ночное световое шоу вблизи оккупационной администрации. Захватчикам напомнили, что мелитопольцы ждут ВСУ.
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