''Мелитополь ждет ВСУ'': партизаны устроили смелое световое шоу возле оккупационной администрации. Видео

В оккупированном Мелитополе провели очередную акцию сопротивления. Патриоты организовали ночное световое шоу вблизи одного из зданий оккупационной администрации, напомнив захватчикам, что город ждет Вооруженные силы Украины.

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Об этом 27 января рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая Лента". Активисты также обнародовали видео смелой акции (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Активисты движения "Желтая Лента" провели ночное световое шоу вблизи одного из зданий оккупационной администрации Мелитополя. Мы напомнили рашистам, что Мелитополь ждет ВСУ, и мы убеждены в том, что 2023 год – это год освобождения Украины от рашистской оккупации", – говорится в публикации.

Видно, как на местной оккупационной администрации, "украшенной" триколором, появляется световая надпись "ВСУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ перебросила в оккупированный Мелитополь сотни силовиков из Ростовской области и Краснодарского края. А в Кирилловке заметили военных с шевронами "Витебская бригада".