Для мариупольцев в Киеве передали 2 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Люди, эвакуировавшиеся из Мариуполя, теперь живут в разных уголках страны. Для многих гуманитарная помощь является необходимостью. В центры поддержки "ЯМариуполь", действующие в столице, следует 2 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

С начала полномасштабного вторжения для центров поддержки Ямариуполь в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тысяч продуктовых наборов и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.