Для эвакуированных жителей из Покровского района Донбасса передали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Покровском районе Донецкой области идет эвакуация. Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь в один из хабов, где принимают людей, вывезенных из самых горячих точек региона.

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"Вы знаете, какая это помощь? Это просто супер. Нас привезли сюда с одной сумкой, нет денег, ничего. Документы и всё. Что бы мы делали без гуманитарки?" – говорит Наталья, эвакуированная из Нью-Йорка.

Подавляющее большинство людей еще не знают, куда отправятся дальше. В основном речь идет о регионах в центре и западе страны.

"Это очень нужная помощь, спасибо за нее. Там на первое время все необходимое, чтобы приготовить поесть", – говорит Светлана, главная в этом эвакуационном пункте.

По словам волонтера Николая Осиченко, посла Фонда и руководителя Мариупольского телевидения, людей вывозят с горячих точек каждый день. Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова ждет людей, ведь для Фонда очень важно поддерживать украинцев в сложные времена.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".