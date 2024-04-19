Для эвакуированных и ВПЛ в Сумской области отправили помощь от Фонда Рината Ахметова

Несмотря на плотные вражеские обстрелы и повышенную опасность в Сумской области продолжается жизнь, хотя чем дальше, тем становится сложнее. Фонд Рината Ахметова передал в регион еще 2 тысячи продуктовых наборов для людей, которые эвакуировались из пограничной части области, а также вынужденных переселенцев из Луганщины, которые с начала полномасштабной войны проживают в Сумской области.

С начала 2024 года это уже третий гуманитарный груз Сумской области. Ранее Фонд передал 8 тысяч продуктовых наборов жителям Ворожбянского, Шосткинского, Конотопского и Сумского районов.

В состав продуктовых наборов входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить помощь? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.