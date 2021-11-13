Директор театра в Киеве Титаренко: Украина живет в аду, сжигая книги русских классиков. Видео

Художественный руководитель Киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко, известная своей любовью к стране-агрессору, пожаловалась, что жизнь в Украине якобы "похожа на ад" и "средневековье". Также она утверждает, что в стране "сжигают книги русских классиков".

Об этом она заявила в эфире пропагандистского YouTube-канала PolitWera 11 ноября. Фрагмент беседы с ней опубликовал в Telegram бывший народный депутат Борислав Береза (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

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Руководитель театра в эфире рассуждает, что Россия держится на культуре и наследии "русского мира", в частности, читают Пушкина и Достоевского. "Здесь (в Украине) они сжигают эти книги, мусорные баки забиты ими", – сказала Титаренко.

По ее мнению, Украина якобы "живет в Средневековье". "Мы живем в аду в полном смысле этого слова", – заявила она.

В свою очередь Береза отреагировал на ее заявление с иронией: "Пошел и проверил свои книжные полки. Чехов, Лермонтов, Пушкин, Куприн стоят неопалимые. Вышел во двор и был шокирован – в мусорнике ничего нет, кроме мусора. Видимо уже повезли сжигать на Крещатик".

Как сообщал OBOZREVATEL, Титаренко ранее призналась в любви к России и жаловалась на притеснение русского языка в Украине.