Блог | Александр Левченко: Девять лет российско-украинской войны

27 февраля 2014 года российские оккупационные войска заняли здания правительства и парламента Крыма. Кремль перешёл к плану открытой военной интервенции, который незаметно начал реализовывать с 20 февраля. 26 февраля Москва попыталась захватить власть в Симферополе с помощью пророссийски ориентированных местных жителей и граждан Российской Федерации, привезённых с российских территорий, маскирующихся под местных жителей.

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Но этот план, вынашиваемый в Кремле, потерпел грандиозное фиаско. Крымские татары, украинцы Крыма и украино ориентированное население полуострова не допустили, чтобы российские граждане и пророссийские силы заняли здание крымского парламента. План якобы народного восстания против Киева провалился и Москва начала исключительно военный сценарий оккупации украинского полуострова.

Силы специального назначения российской военной разведки ГРУ рано утром 27.02.14. заняли главные административные здания Крыма в Симферополе. Из Кремля начали звонить в Киев, где после победы Революции Достоинства и бегства бывшего президента Януковича только формировалось новое правительство, угрожая военной интервенцией и полномасштабным нападением российской армии на Украину, если Киев попытается остановить "народное восстание в Крыму".

Киев начал звонить в Вашингтон и Брюссель, но не получил твёрдой поддержки и гарантий военной помощи для отражения военного нападения РФ. Кремль сразу узнал о слабой реакции Запада и продолжил открыто посылать свою армию без опознавательных знаков во все города полуострова. Российское телевидение начало сообщать о том, что главные здания Симферополя заняты отрядами "крымской самообороны", то есть якобы местными жителями. Именно так Кремль цинично называл своих бойцов из сил специального назначения и элитных парашютно-десантных подразделений. Началось открытое военное вторжение, и тогда коллективный Запад не решился твёрдо остановить Путина в его военной кампании.

После Крыма сразу началось наступление России на украинский Донбасс. Киев остался один на один против вооруженной до зубов Москвы, которая, согласно Будапештскому меморандуму, должна быть главным гарантом территориальной целостности Украины, а фактически стала страной-агрессором. Все гаранты украинского государственного суверенитета (США, Великобритания и Франция) лишь на словах осудили российскую агрессию, а Китай только выразил озабоченность. Таким образом, Владимир Путин начал прокладывать путь к началу широкомасштабной войны против Украины 24 февраля 2022 г. ещё 27 февраля 2014 г. В связи с этим, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "с возвращением Крыма, Киев положит исторический конец любым намерениям России разрушить жизни украинцев и подчинить себе другие народы Европы и Азии. Вернув Крым, мы восстановим мир".

Теперь все демократические силы мира осознали военную и цивилизационную опасность Российской Федерации и оказывают всемерную поддержку Украине в прекращении российского вторжения и разгроме российской оккупационной армии, которую Кремль хотел использовать, после падения Украины, в нападении как минимум на 15 стран.

В первую годовщину войны в Украине Пекин озвучил "мирный план", а точнее свою позицию по окончанию российско-украинской войны. Он из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал его, сказав, что "Китай проявляет активный интерес к ситуации в Украине, заявив, что хотел бы встретиться с Си Цзиньпином и это пойдёт на пользу двум странам и безопасности в мире. То, что Китай заговорил об Украине, это неплохо. Но вопрос в том, что следует за словами". Мирный план Китая призывает обе стороны согласиться на постепенную де эскалацию и предостерегает от применения ядерного оружия. Он поддерживает принцип территориальной целостности и также призвал к прекращению огня, отказу от менталитета холодной войны и разрешению гуманитарного кризиса. По сути, китайский план лишь повторил то, о чём публично уже говорило китайское руководство.

Пока Пекин не ответил на предложение о встрече двух лидеров на высшем уровне. Длительное уклонение от этой важной встречи может свидетельствовать лишь о том, что Китай готовил свой план в "перчатках". Это только подтвердит вполне обоснованное подозрение, что Пекин знал о подготовке российского нападения на Украину, но не предупредил Путина об опасностях реализации такой авантюры мирового масштаба. Не исключено, что Путин пообещал Пекину скоро текущую войну и получил если не зеленый свет, то и не красный.

Высшие официальные лица ЕС и НАТО скептически отнеслись к пекинскому документу о российско-украинской войне, а многие аналитики оценили предложение как одну из худших дипломатических инициатив, не предлагавшую ничего нового. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал китайское мирное предложение, оценив отсутствие упоминания о выводе российских войск из территории Украины. Заявляя о своей нейтральности в войне в Украине, Пекин поддерживает "безграничную дружбу" с Россией и отказывается критиковать путинское вторжение. Тесное взаимодействие Пекина с Москвой в последние дни побудило лидеров США и Европы обвинить китайское правительство в том, что оно разделяет взгляды России на войну. Президент Байден также прокомментировал предложение Пекина: "Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы полезно кому-либо, кроме России". Президент США заявил, что помощь Кремлю не в интересах Пекина, добавив, что "пока нет никаких доказательств" того, что китайская военная техника находится на пути к линии фронта. Но официальные лица США предупреждают, что Китай уже поставляет Москве нелетальное военное снаряжение, такое как униформы и бронежилеты. Запад также недоволен поставками Китая в Россию большого количества компонентов "двойного назначения", таких как навигационное оборудование, компьютерные чипы и запчасти для автомобилей.

Пекин вступил в пучину большой политики прекращения российской военной агрессии против Украины, которую он называет конфликтом. Китайское предложение не совпадает не только с позицией Киева и западных союзников, но и с позицией Москвы. Пекин понимает, что осознанно дистанцировался от всех. Но в случае отправки оружия в Россию поставит Пекин рядом со страной-агрессором. И в таком случае весь свободный мир коренным образом изменит политический компас своих отношений с Китаем.