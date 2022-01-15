Детям нужна помощь! Врачи борются за жизнь Юли и Дениса, которые потеряли родителей после ДТП в Харькове

Двое трехлетних детей Юлия и Денис Деревянко, которые пострадали во время ДТП в Харькове 12 января, нуждаются в помощи. Мальчик сейчас находится на искусственной вентиляции легких, а у девочки – перелом обеих ног.

Об этом в Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета Анатолий Родзинский. Мать и отец детей погибли в результате аварии.

"У деток остались бабушка и дедушка, которые будут их дальше воспитывать. Вы сами знаете, какие сейчас доходы у пожилых людей и какие расходы есть и будут на этих деток. Давайте поможем, кто сколько сможет, и перечислим хотя бы 10, 100, 1000 грн или больше на карточку дедушки для ребят – 5168 7573 8090 1605 (Деревянко Владимир Федорович)", – написал политик.

Видео дня

Он также отметил, что если хоть 5% харьковчан перечислят по 100 грн, у детей будет 5 млн грн.

"Это конечно не вернет им родителей, но поможет дедушке с бабушкой вырастить их достойными людьми", – добавил Родзинский.

Отметим, что по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП в Харькове произошло 12 января. В нем погибли три человека, двое из которых были родителями Юли и Дениса. Позднее выяснилось, что виновник аварии трижды попадался пьяным за рулем, но ни один из составленных на него админпротоколов так и не был рассмотрен в суде.

13 января сообщалось, что дети находятся в стабильно тяжелом состоянии.