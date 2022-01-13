Двое детей остались без родителей: чиновники рассказали, что ждет тяжело пострадавших в ДТП в Харьковской области

Попечительство над двумя 3-летними детьми, родители которых погибли в ДТП на кольцевой дороге в Харькове 12 января, оформят на себя их родственники. Сейчас мальчик и девочка находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, отметила пресс-служба Харьковского горсовета. По словам чиновницы, несовершеннолетние проживали с родителями в Харькове по ул. Н. Ужвий. У них есть две бабушки, дедушка и тетя.

Горбунова-Рубан сообщила, что в больнице у детей поочередно дежурят бабушки, одна из них, скорее всего, и оформит опекунство.

Состояние малышей до сих пор стабильно тяжелое: мальчика дважды прооперировали, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра, удалили селезенку; у девочки – переломы обоих бедер. К ней должны приехать детские травматологи из городской больницы №17. По словам заммэра, все лечебные учреждения готовы предоставить этим детям всю необходимую медицинскую помощь и взять на себя расходы.

Видео дня

Напомним: утром 12 января столкнулись автомобили марок KIA Optima и Toyota Camry. В результате ДТП погибли оба водителя и женщина, находившаяся на пассажирском сиденье второго авто – такси. Также пострадали двое детей. Один из автомобилей был из службы такси "30-40". В результате столкновения авто "влетело в отбойник и повисло".

Предварительно именно 34-летний водитель KIA, двигавшийся со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе, допустил выезд на встречную полосу движения, где протаранил такси.

Виновник ДТП на Харьковщине, в котором погибли трое взрослых и пострадали два ребенка, трижды попадался за рулем в состоянии опьянения. Примечательно, что ни один из админпротоколов не был рассмотрен в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL: