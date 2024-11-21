'Детский смех вернется в коридоры школы': Кока-Кола и Украинский Красный Крест передали гимназии на Киевщине мобильную котельную

Мобильную котельную от Системы компаний Кока-Кола и Украинского Красного Креста получила гимназия в селе Веселиновка Киевской области. Оборудование поможет отапливать помещение учебного заведения зимой от газа, а если и его не будет – может работать на дизельном топливе. Эта мобильная котельная мощностью 200 кВт будет полностью обеспечивать потребности учебного заведения.

Новую котельную привезли в село 14 ноября. Она будет установлена и включена в двухэтажной школе в течение нескольких недель. Это одно из заведений, которое получило мобильную котельную в рамках масштабного проекта Кока-Кола и Украинского Красного Креста, который длится уже второй год и обеспечивает теплом социальные объекты по всей Украине. За это время Система компаний Кока-Кола инвестировала в проект более 8,5 млн долларов США.

"В прошлом году мы уже предоставили 45 мобильных котельных, которые помогли тысячам людей пережить тяжелую зиму. В этом году Coca-Cola HBC Ukraine предоставляет еще 60 котельных, чтобы обеспечить теплом школы, детские сады, медицинские учреждения и жилые дома", – отметил Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC Ukraine.

Общая мощность 105 котельных, переданных за 2 года, составляет около 600 МВт, что позволяет обогреть до 600 тысяч квадратных метров помещений. Все котельные отечественного производства, изготовлены в городе Белая Церковь Киевской области.

"А это значит, что деньги остаются в Украине и продолжают работать на украинские громады", – добавляет Андрей Бублик.

Веселиновка – небольшое село в Барышевской громаде, где проживает более тысячи человек. Раньше школа здесь размещалась в бывшем имении помещицы Семиградовой. Историческое здание было слабо приспособлено к современным реалиям. Поэтому после начала войны школа переехала в построенный в 80-х годах детский сад, где есть крепкий подвал для бомбоубежища.

''У нас сейчас учится 39 детишек в 1-4-х классах. Часть помещения занимает детсад с 19 воспитанниками. Есть семь учителей и работников. Как похолодало, школа перешла на дистанционное обучение. Все потому, что мы не можем сегодня использовать дровяную котельную, которая есть в помещении, – это запрещено новыми строительными нормами для школ. Поэтому мобильная установка от Украинского Красного Креста и Кока-Кола – это именно то, что сейчас нам поможет", – говорит директор Веселиновской гимназии Леся Миргородская.

В настоящее время в гимназии уроки проводят онлайн. Учителя каждый день приходят в школу в пустые классы.

''Хочется снова слышать детские голоса в коридорах. Я даже по детям вижу, что им интереснее приходить на уроки, чем сидеть дома за экранами. Мы надеемся, что до конца осени произойдет установка и мы снова заработаем в полную силу", – добавляет директор.

Мобильные котельные были предоставлены заведениям, которые особенно нуждаются в отоплении в условиях сложной ситуации.

Украинский Красный Крест в сотрудничестве с органами государственной власти определил громады, наиболее нуждающиеся в помощи перед отопительным сезоном, уделяя особое внимание тем, что находились под оккупацией или расположены вблизи линии фронта.

"Это уже третья зима в условиях войны, и, исходя из опыта предыдущих лет, понимаем, что громады нуждаются в специальном оборудовании для обеспечения теплом критической инфраструктуры", – говорит генеральный директор Украинского Красного Креста Максим Доценко.

Школа в Веселиновке подала запрос на мобильную котельную в конце лета. Сразу начали готовить проектно-сметную документацию и разработали план подключения двухэтажного помещения к мобильной котельной.

"Эта мобильная котельная – одно из лучших решений в современных реалиях. И нужны они в первую очередь там, где нет центрального теплоснабжения. Киевщина получит 24 мобильные котельные в дополнение к 7, которые были переданы в прошлом году. Их легко монтировать, у них есть аварийный режим, позволяющий запускать их на дизеле или мазуте. Также ее можно легко переставить с места на место", – говорит начальник отдела по поддержке жилья и приютов Украинского Красного Креста Никита Ильин.

Эта инициатива лишь часть масштабной благотворительной поддержки, которую Кока-Кола вместе с Украинским Красным Крестом предоставляют украинским громадам в это тяжелое время войны.

В целом с начала полномасшабного вторжения Система компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола обязалась обеспечить украинцам благотворительную помощь на сумму более 35 млн долларов США.