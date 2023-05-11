Детская площадка на фоне уничтоженного дома: в сети показали жуткое фото из оккупированного Мариуполя

В сети появилось жуткое фото из разрушенного оккупантами Мариуполя. Снимок показывает пустующую детскую площадку на фоне уничтоженного дома.

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Соответствующий кадр 11 мая был обнародован в Telegram-канале Мариупольского городского совета. "Фото, передающее происходящее в оккупированном Мариуполе", – говорится в публикации.

В мэрии рассказали, что до войны в городе было обустроено более 350 "Уютных дворов" с новыми площадками, комфортными лавочки и беседками, озеленением и асфальтированием дорог.

"Таких дворов с каждым годом в городе становилось все больше. В каждом звучал детский смех и радость. Теперь город уничтожен россиянами. Дома рушатся, уничтожено счастливое детство. Сплошной упадок", – говорится в сообщении горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В горсовете Мариуполя рассказали, что оккупанты снесли в городе уже 282 многоквартирных дома. Всего они повредили 2208 домов, из них 50% уничтожены полностью.

– В Мариуполе оккупанты начали мобилизацию. Местный "военкомат" уже отправил первую партию мужчин на медкомиссию.

– В оккупированный Мариуполь переезжает все больше россиян. На улицах города замечают множество лиц разных национальностей из отдаленных уголков РФ.